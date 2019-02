Fehér és benzines – ilyen autókból adtak el a legtöbbet múlt évben

• Infografika: Tóth Szilárd

Tízéves csúcsot döntött tavaly az új gépjárművek száma Romániában: a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének (APIA) friss összesítése szerint 2018-ban összesen 187 276 új gépjárművet értékesítettek az országban, ez 19,6% százalékos növekedést jelent 2017-hez képest. Noha ez a szám rekordnak számít az elmúlt tíz évben, továbbra is jócskán elmarad a 2009-es gazdasági válság előtt jegyzett eladásokhoz képest. A tavaly értékesített járművek közül 158 268 személygépjármű (21,4 százalékos növekedés 2017-hez képest), 29 008 (11,1 százalékos növekedés) pedig haszonjármű volt.

Az új járművek többségét (60%) továbbra is jogi személyek vásárolták.

HIRDETÉS

Miközben Romániában már ötödik éve az autópark jelentős növekedése figyelhető meg, az Európai Unióban csökkenni kezdett az eladások száma. Az APIA szerint a tavalyi év első nyolc hónapjában uniós szinten is 6,2 százalékos növekedés volt megfigyelhető, ám az új károsanyag-kibocsátást mérő eljárás, a WLTP szeptember elsejei bevezetésétől mindegyik hónapban csökkenést jegyeztek. Így összességében 2018-ban mindössze 0,1 százalékos növekedést regisztráltak az autóeladások terén az EU-ban 2017-hez képest.

Az új járművek esetében Romániában változatlanul a Dacia a legnépszerűbb márka

(51 242 eladott autó, 32,4%-os piaci részesedés, 29,4%-os növekedés 2017-hez képest), majd a Volkswagen (14 601 darab, 9,2%-os részesedés, 4,5%-os növekedés), a Škoda (13 185, 8,3%, 13,4%), a Renault (12 523, 7,9%, 20,5%) és a Ford (9503, 6%, 17%) következnek a sorban.

Autótípus alapján továbbra is Dacia Loganból kelt el a legtöbb tavaly (21 154 darab), illetve a Dacia Duster (12 938), a Dacia Sandero (10 218), a Škoda Octavia (5466) és a Renault Clio (5394) bizonyult a legkeresettebbnek.

Üzemanyag szempontjából

a benzinüzemű kocsik nemcsak megőrizték, hanem tovább növelték előnyüket.

A tavaly beíratott járművek 61,9 százaléka volt ilyen, miközben 2017-ben ez az arány csak 51,8 százalék volt. A „zöld autók” (elektromos és hibrid) számának növekedése is folytatódott, hiszen a bejegyzett járművek 2,9 százalékát tették ki tavaly a 2017-es 2,1 százalékhoz képest. Bár összességében ez nem tűnik soknak a dízel és benzinmeghajtású kocsikkal szemben, az APIA szerint egyre nagyobb az igény a zöld autók iránt, amelyek a roncsautóprogramnak és a bővülő kínálatnak köszönhetően egyre hozzáférhetőbbé válnak. Elektromos autóból 514, hibrid meghajtásúból pedig 3585 kelt el.

Színek alapján

Szín szerinti rangsort is közölt összeállításában az APIA, e szerint az új gépjárművet vásárlók körében a fehér és a szürke autók voltak a legnépszerűbbek tavaly, előbbiek az eladások 28,9, utóbbiak pedig 23,2 százalékát tették ki. Emellett többen választottak kék (17,4%) és fekete (9,4%) kocsikat is. További érdekesség, hogy nőtt az érdeklődés az összkerék-meghajtású járművek iránt is, a tavaly eladott új autók 20,5%-a volt ilyen. Származási ország tekintetében a tavaly értékesített autók többsége Romániából származott (31,7%), majd Németország (18,6%), Csehország (10,3%), Törökország (8,7%) és Spanyolország (7,6%) következnek a sorban.

Elöregedett az autópark



Az összesítésben a használt autókra is kitértek, amelyek száma tavaly 9,1 százalékkal csökkent 2017-hez képest. A tavaly forgalomba íratott 473 616 használt autót vizsgálva egy másik érdekességre is rámutatott az APIA. Kiderült ugyanis, hogy az autók átlagéletkora valamelyest csökkent, mivel növekedett a 7 évesnél fiatalabb, illetve csökkent a 12 évnél idősebb járművek behozatala az országba. Ennek ellenére a 12 évnél idősebb járművek (Euro 3-as és annál régebbi, erősen szennyező autók) aránya még mindig nagyon magas, a tavaly bejegyzett közel félmillió használt autó 42,4%-a volt ilyen (200 641 darab). Ennek következtében a romániai autópark továbbra is Európa egyik legöregebbje, hiszen a beíratott autók átlagéletkora 16 év, miközben 2016-ban még 11 év volt.