Elstartolt a Berlini Filmfesztivál újabb kiadása

Jó hangulatú, humoros és pörgős ünnepségen nyitották meg a 69. Berlini Filmfesztivált. Anke Engelke színésznő, az est moderátora az idén sem hagyta ki utalásait a kínosan elhozódó berlini reptér építkezésére vonatkozóan, szerencsésnek tartotta a körülményt, hogy a jelenlevő szövetségi külügyminiszternek nem kellett repülővel ideutaznia, ugyanis – amint fogalmazott –, nem lett volna ahol landoljon. De még a németországi vasúti társaságot is megfricskázta, utalva a vonatok gyakori késésére.

A fesztivál idején a Friedrichstadtpalast is moziként üzemel. Mozi móduszban is képes mintegy 1500 néző befogadására. A központi nyitó ünnepséget, valamint a kezdő filmet itt is levetítették • Fotó: Bács Béla János

Az ünnepség középpontjában azonban egyértelműen a leköszönő fesztiváligazgató állt. Dieter Kosslick munkásságát állva tapsolva köszöntek meg a jelenlevők, a felszólalók beszédének magvát is az ő építő munkájának méltatása képezte.

A filmfesztivál idei plakátsorozatának újabb darabja. Medve a helyzet magaslatán • Fotó: Bács Béla János

Michael Müller, Berlin hivatalban levő főpolgármestere beszédében utalt a száz éve megszavazott német alkotmányra (Weimári köztársaság), mely alaptörvény kimondta a kultúra szabadságát, valamint rögzítette az állam kötelezettséget annak támogatására. Beszédében arra is kitért, hogy idén lesz 30 éve annak, hogy lebontották a Berlini falat, de máris újak épülnek szerte a világban.

„Néhányan” a nézők közül, amint a nyitó film levetítése után elhagyják a mozitermet. A fesztivál alatt mintegy félmillió mozilátogatóra számítanak, kb. 350 000 jegyet értékesítenek • Fotó: Bács Béla János

Az ünnepség alatt ízelítőt kaptunk a versenykategóriában szereplő filmekről, majd ismertették a különböző zsűrik összetételét. Végezetül a fesztiváligazgató német nyelven, míg Juliette Binoche, a nemzetközi zsűri elnöke franciául nyitotta meg a 69. Berlini Filmfesztivált. The kindness of strangers (2019) Dán-kanadai-svéd-német világpremier Lone Scherfig rendezésében. A fesztivált és verseny kategóriában induló filmek sorát megnyitó produkció központi témája a megbocsájtás. Az egymástól nagyon is eltérő múlttal rendelkező szereplők útja a New York-i Téli palota vendéglőben keresztezi egymást.

Jelenet a filmből • Fotó: Per Arnesen/Hanway Films

Amikor már sem a család, sem a rokonok nem nyújtanak/nyújthatnak segítséget egy krízishelyzetben, akkor az idegenek irányába elmozduló kéz és remény találhat biztonságra. Ebből, a kezdetben talán félénk kezdeményezésből alakulhatnak ki idővel újabb kapcsolatok, melyek felvillantják annak lehetőséget, hogy van kiút, van lehetőség a növekedésre és arra, hogy a ránkbízottakról személyükre szabottan gondoskodjunk. Habár ebből az izgalmas és mélyen emberi világból a film végére kiérünk a „rosszak elnyerik büntetésüket, a jók a jutalmukat” leegyszerűsített és sava-borsától megfosztott világba, a bemutatott karakterek és a közöttük alakuló viszonyok alkalmasak arra, hogy saját világukra is kivetítsük a bennük megfogalmazott kérdéseket. Megtudunk bocsájtani? Kinek tartozunk mi bocsánatkéréssel? És, ami talán a legnehezebb: megtudunk bocsájtani önmagunknak? The Kindness of Strangers (2019)

Rendezte: Lone Scherfig

Producer: Marlene Blenkov, Sandra Cunningham

Írta: Lone Scherfig

Szereplők: Andrea Riseborough, Tahar Rahim, Zoe Kazan, Bill Nighy, Caleb Landry Jones, Jay Baruchel

Zene: Andrew Lockington

Operatőr: Sebastian Blenkov

Vágó: Cam McLauchlin HIRDETÉS