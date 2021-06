Az elvégzett tesztek 0,34 százaléka lett csupán pozitív

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Koronavírus-helyzet június 15-én Székelyföld Románia Hargita 8550 (+1) Országos 1 079 879 (+103) Kovászna 8278 (+0) Elhunyt 31 952 (+96) Maros 23 952 (+1) Gyógyult 1 044 563 (+159)



Keddig 9 434 295 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel az országban, 29 633-at az elmúlt egy napban végeztek el, a pozitív tesztek aránya 0,34 százalékos. Az elmúlt huszonnégy órában 96, koronavírussal diagnosztizált személy (66 férfi és 30 nő) haláláról érkezett jelentés – a most jelentett halálesetek közül 86 az elmúlt hónapokban történt, csak most vezették be a nyilvántartásba –, ezzel 31 952-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. Intenzív osztályon 202 személyt kezelnek, 1 044 563 személyt gyógyultnak nyilvánítottak, ez 159 új gyógyultat jelent.

Ami Székelyföldet illeti, Maros megyében egy, Kovászna megyében pedig szintén egy új esetet vettek nyilvántartásba, míg Hargita megyében nem azonosítottak új fertőzöttet.

