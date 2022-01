Átalakítják az intézményt, amitől minden tanügyben dolgozót „kiráz a hideg”

Átalakul az az ellenőrző bizottság, ami az évek során eltávolodott attól, amiért létrejött a tanügyben. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Az ARACIP szervezési és működési szabályzata szerint a szervezet fő feladata a hazai oktatási intézmények minőségének ellenőrzése. A tanügyminisztérium azonban hozzálátott a közoktatás minőségét ellenőrző ügynökség átszervezéséhez, jelenleg a belső aláírások szakaszában van a rendelet – tudtuk meg Kallós Zoltán oktatásügyi államtitkártól.

Bárki, aki a közoktatási rendszerben dolgozik, és meghallja azt a kifejezést, hogy ARACIP, picit »kirázza a hideg«. Kétségtelen, hogy az oktatási intézmények esetében is szükség van egy külső ellenőrzési szervre, de sajnos az utóbbi időben ezt a tevékenységet végző ARACIP eltávolodott attól a szemlélettől, amiért létrejött annak idején.

Iskolaigazgató koromban én is átestem ilyen ellenőrzésen, és ez nem egy kellemes dolog, főleg úgy, hogy az elmúlt időszakban ezt is nagyrészt online végezték el. Nem abból állt, hogy azt ellenőrizték, milyen az oktatás minősége az intézményben, amelyet úgy tudsz lemérni, hogy elmész személyesen, ott elbeszélgetsz diákokkal, pedagógusokkal, szülőkkel, órát látogatsz, amely elengedhetetlen. Ezek mind részét képezték ennek az ellenőrzési folyamatnak kérdőívezés formájában. De az óralátogatás is átkerült most online formába, amely messzemenően nem ugyanaz, mintha személyesen ott lennél.

Átment az egész egy online akta-vizsgáló folyamatba, és ez nem jó

– fejtette ki véleményét az RMDSZ oktatásügyi államtitkára. Hozzátette, ezt ilyen formában már nem támogatják az ARACIP külső szakemberei sem, akik ezeket az ellenőrzéseket végzik. Ezért gondolták úgy minisztériumi szinten is, hogy

át kell szervezni ezt az ellenőrző szervet.

Ezután is lesz magyar képviselő az ARACIP-ban

A magyaroknak mint kisebbségnek eddig is volt az ARACIP vezető szervében, konzíliumában egy képviselője, aki a kisebbségek részéről volt kijelölve, ez ezután is meglesz – biztosított efelől Kallós Zoltán.

Gyakorlatilag egy 15 fős állandó tanácsról van szó, amelybe beletartozik az ARACIP elnöke is, és ebből a tizenötből az egyik tag a kisebbségi oktatás képviselője lesz.

Ez nem azt jelenti, hogy a kisebbségi osztályon kell neki dolgoznia a minisztériumban, hanem azt, hogy a kisebbségi osztály jelöli ki, hogy ki is az a képviselő, aki a vezető szervben tevékenykedni fog” – részletezte a hazai magyar oktatást is érintő kérdést a politikus.

A tanügyminisztérium öt képviselőt delegál ebbe az állandó tanácsba, az ARACIP részéről lesznek hatan, ketten a belügyminisztériumtól, egy a magániskolák részéről, illetve lesznek szavazati joggal nem rendelkező megfigyelők is – ők a szakszervezetek, az országos diáktanács és az országos szülői szövetségnek a részéről érkeznek – tudtuk meg Kallós Zoltántól.

Az elmúlt időszakban sok vitát váltott ki, hogy miért szervezik át a minisztérium szintjéről ilyen formában ezt a szervet. Kallós Zoltán kifejtette:

azért van erre többek között szükség, mert az eredetileg megválasztott ARACIP-elnök mandátumának nem volt időtartama.

„Nem biztos, hogy ez jó dolog, mert minden vezetőnek van egy meghatározott mandátuma. A mostani elképzelés szerint ennek a vezetői mandátumnak négy év lesz az időtartama.

Szerintünk is ez sokkal jobb, mintha valakit »életfogytiglan« vezetői státuszban hagynak. Az elnököt pedig a 15 tagból álló bizottság választja majd meg

– magyarázta az oktatásügyekkel foglalkozó államtitkár, hozzátéve, az átszervezést biztosító dokumentum kormányrendelet lesz, nem a parlamentnek kell ezt megszavaznia.