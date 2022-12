Magas szinten űzik az osztrák bankok elhagyását

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) és a szállításügyi minisztérium alárendeltségében működő más vállalatok is bejelentették, hogy az osztrák bankokból a CEC-be helyezik át számláikat – közölte kedden Sorin Grindeanu tárcavezető.

A miniszter elmondta, a CNAIR mellett a Román Vasúttársaság (CFR), a konstancai kikötőket kezelő vállalat, valamint a bukaresti repülőtereket üzemeltető vállalat is bejelentette, hogy megteszi a lépéseket számláinak az osztrák bankokból a CEC-hez történő áthelyezéséhez,

Az elmúlt napokban több romániai vállalat is bejelentette, hogy kiveszi a pénzét az osztrák tőkéjű bankokból, miután Ausztria ellenszavazata miatt Románia nem nyert felvételt a schengeni övezetbe.

„Természetes, hogy ellenérzéssel viszonyulunk hozzájuk” – mondta Adrian Pop, hozzátéve, tárgyalásokat folytatnak az APTE 2002 tagjaival az osztrák érdekeltségű töltőállomások bojkottjáról.



Az APTE 2002 alelnöke, Dorin Pop ugyanakkor arról tájékoztatott, hogy a szervezethez tartozó sofőrök zöme máris elkezdte a bojkottot.

„Ha az APTE 2002 szintjén még nem is született meg a formális döntés, biztosítom önöket, hogy már sofőrjeink 90 százaléka felhagyott az osztrák kutaknál történő tankolással. A saját cégem esetében már a döntés estéjén elhatároztam ezt, és értesítettem is a sofőröket” – mondta a szervezet alelnöke, aki maga is egy árufuvarozó cég tulajdonosa. Hozzátette,