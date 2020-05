A sikeres vállalkozó jellemzője a változó körülményekhez való alkalmazkodás

• Fotó: Potápi Árpád János/Facebook

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának szervezésében, a Design Terminal szakmai együttműködésével vette kezdetét szombaton romániai idő szerint 10 órától a Kárpát-medencei vállalkozók online szakmai képzése, amelyhez 77 erdélyi, 43 felvidéki, 53 vajdasági és 27 kárpátaljai vállalkozó csatlakozott.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Az idei találkozót a gazdasági változások kezelésére építették fel, hogy szakmai segítséget nyújthasson a Magyarország határain túl is nehéz helyzetbe került magyar vállalkozások számára.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára nyitóbeszédében hangsúlyozta,

fél nap alatt teltek be a képzésre szánt helyek, amely nemcsak azt bizonyítja, hogy a gazdasági tapasztalatok átadása miatt van erre szükség, hanem azt is, hogy az elmúlt évek találkozói, fórumai, pályázatai hozzájárultak ahhoz, hogy egy baráti közösség is alakuljon ki.

Az államtitkár hangsúlyozta, az egyszerűsített honosítási eljárás elfogadása óriási mérföldkő volt a magyar nemzetpolitikában, amely mutatja, hogy nem egyszerűen egy kormányváltás volt a kétezres évek után, hanem egy radikális váltás, és ez a nemzetpolitikában mutatkozott meg a legjobban.

„Az első ciklusban meghoztuk azokat a szimbolikus jogszabályokat, alaptörvényeket, amelyekről elmondhatjuk, hogy a magyarság újraegyesítése közjogi szempontból szinte befejeződött. A 2014-15 után történt hangsúlyeltolódás révén előtérbe került a gazdasági szempont, a szülőföldön való boldogulás támogatása, és ennek a gondolatnak a hagyományos nemzetpolitikába való átvétele. Ez először a szakképzés támogatásában, majd a fiatalok és a családok támogatásán keresztül egyre inkább a gazdaság, a vállalkozok támogatásában is megtestesült” – fejtette ki Potápi Árpád János. Kiemelte,

a felmerések azt mutatják, hogy a külhoni magyar vállalkozások több mint 90 százalékban magyar embereket foglalkoztatnak, így ha magyar vállalkozókat támogatnak, magyar családok sokaságának megélhetését segítik.

Mint fogalmazott, elsőként a kis- és mikróvállalkozásokat próbálták megszólítani a pályázatokkal, jelentős forrásokhoz juttatni azokat, hogy egyáltalán el tudják indítani a vállalkozásukat, de azóta a kapcsolatépítésben is előreléptek, hiszen fontos, hogy ne csak a magyarországi vállalkozókat tudják elérni, hanem a Kárpát-medencei magyar vállalkozókat is, akiket eddig senki nem szólított meg.

„Senki nem kérdezte tőlük, hogy hogyan próbálják megvalósításai céljaikat, milyen nehézségeik vannak. Mi tettük meg ezt először, így

egy egységes Kárpát-medencei gazdasági térről is beszélhetünk, a külhoni magyar vállalkozók találkozója pedig nagyban hozzájárul ennek megerősítéséhez

– mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Hozzátette, bízik abban, hogy ebből a nehéz helyzetből sikeresen fogunk együttesen kilábalni, és a gyors gazdasági fejlődés jellemző lesz a következő években is.

A találkozó szakmai megvalósításáért felelős Design Terminal üzletfejlesztési vezetője, Jónás László köszöntőbeszédében kiemelte, ma az állandóság értéke került előtérbe,

a sikeres vállalkozók egyik jellemzője pedig a változó körülményekhez való alkalmazkodás.

„A változás kezelésére építettük fel a mostani szakmai programot, két fő irányt határoztunk meg: az egyik a szakmai tudásátadás, a másik az inspiráció” – mondta Jónás László, hozzátéve, hogy a kétnapos online találkozó délutánjai ezért arról szólnak, hogy a szakmai tudást a résztvevők le tudják bontani a saját vállalkozásukra, problémáikra.

A kétnapos online rendezvény során a résztvevők idő- és változásmenedzsment, otthoni munkavégzés, valamint egyéb hasznos témakörökben hallhatnak előadásokat, workshopokon és egyéni mentoráláson vehetnek részt, valamint előadást tart számukra Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is.