Zúgolódnak a székelyudvarhelyi sofőrök: túrnak az egész városban

Hetek óta zajlik a gázvezetékcsere Székelyudvarhelyen, ráadásul ezzel párhuzamosan a polgármesteri hivatal hozzáfogott a kockaköves utcák újrakövezéséhez is: értelemszerűen a város több pontján is forgalomkorlátozás van érvényben. Gyakori a torlódás, a dugó – elfogyóban van a sofőrök türelme.

Munkagépek, torlódás és por: egész nyáron dolgoztak a székelyudvarhelyi utakon • Fotó: Barabás Ákos

A Delgaz Grid Rt. már év elején kilátásba helyezte, hogy saját költségén mintegy húsz utcában végez hálózatmodernizálást és vezetékcserét: a munkát nyáron el is kezdték, ezt megelőzően azonban gázszivárgások miatt városszerte több mint kétszáz helyszínen bontották meg a járó- és útfelületet. Az így keletkezett gödrök visszaaszfaltozásával még jóformán nem is végzett a kivitelező, amikor Szombatfalván hozzáfogtak a vezetékcseréhez: a Mező utcát például nemcsak teljes hosszában, hanem a lakóházakhoz való bekötés érdekében két-három méterenként széltében is felásták.

Az azóta több utcában is visszatömött árkok aszfaltozásával még a múlt héten kellett volna végezzen a szászrégeni szakcég, ez azonban nem történt meg.

Nem volt mivel aszfaltozni

„A múlt hét csütörtökére tervezett aszfaltozási munkálatokat a kivitelező át kellett ütemezze erre a hétre, mert a helyi aszfaltkeverő állomások az ünnepnapok miatt nem szolgálták ki a kivitelezőt aszfalttal. Ez a kiesés egy kicsit késleltette az útburkolat visszaállítási munkálatait, de hétfőtől teljes gőzzel dolgoznak” – válaszolt kérdésünkre Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője.

Megtudtuk, a Sas utcában leaszfaltozták azokat a részeket is, amelyek korábban kimaradtak, illetve a már említett Mező utcában, az egyirányú szakaszon minden átvágásnál megtörtént a burkolat helyreállítása.

Szerdán a Mező utca kétirányú szakaszán dolgozott a kivitelező, ezután pedig a Szombatfalvi utcában folytatták az aszfaltozást.

Itt is, ott is dolgoznak

Hasonló a helyzet a város másik részében is: a II. Rákóczi Ferenc és a Kossuth Lajos utcák találkozásánál ezen a héten aszfaltoznak majd. Ezt követően azonban ismét ásás következik, a gázvezetékcserét előbb a Baróti Szabó Dávid, majd a Csere utcában készítik elő. Ugyancsak forgalomkorlátozást vezettek be szerdától a Bányai János utcában: az út Mihai Eminescu és a Tamási Áron utca közötti szakaszán csak az egyik sávon lehet közlekedni. Ott is a gázhálózatot modernizálják.

Egyik városrész sem „ússza meg”



Közben, mint már említettük, zajlik a kockaköves utcák burkolatjavítása: a Termés és a Bíró Lajos utcákban előbb felszedték a köveket, majd a hiányzó darabok pótlásával visszahelyezték azokat. Szerdán az Iskola utca került sorra: a munkálatok idejére az utcába tilos lesz behajtani.