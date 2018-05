Zöldövezetbe öntötték a bank felújításából származó építkezési hulladékot, 40 ezer lejes bírság lett a „jutalmuk”

Kedd délután. Építkezésből, átalakításból származó hulladék jól felismerhető elemekkel. A bank ártatlan • Fotó: Potozky László

Az eset a Transilvania bank helyi képviselőit is megviselte, hiszen ők is a Facebookon közzétett képek kapcsán értesültek az esetről.

Pál Tamás, az Eco-Csík Kft. igazgatója megkeresésünkre elmondta, szerdán reggel keresték meg és rendelték meg tőlük a hulladék elszállítását, ők pedig igent mondtak a felkérésre, és el is végezték a munkát, egyéb információja azonban nem volt az esetről.

David Melinte Georgeta Gabriela, a Hargita Megyei Környezetőrség munkatársa is megerősítette, hogy a hulladékot a felkérésükre elszállíttatta a cég a Somlyó-közeli zöldövezetről. Hozzátette,

„Miután megláttam a képeket, az első sokk után intézkedni kezdtem, és felvettem a kapcsolatot a fővárosi központunkkal.

Azért is viselt meg az eset, mert a Transilvania Bank több környezetvédelmi projektben is részt vett, és korábban a számos felújítás során sohasem szembesültünk hasonló problémával.

Mivel most mégis megtörtént a baj, egész éjszaka egyeztettünk, az általunk megbízott céggel is felvettük a kapcsolatot, és végül utóbbi vezetője, illetve a bankunk projektmenedzsere autóba ült, reggel hét órára pedig ide is értek Csíkszeredába.

Akkor, bár mi nem voltunk felelősek a történtekért, közös erővel láttunk hozzá a hulladék eltakarításához. Sohasem gondoltunk volna, hogy így járunk, hiszen a szerződésünkben szerepelt, hogy a cég felelős a hulladék helyes elszállíttatásáért. Nagyon sajnáljuk a történteket

– húzta alá az igazgató.