Vízi terápiát kínálnak fogyatékkal élő gyerekeknek Háromszéken

Vízközelben, halak társaságában. Szabó Jenő búvár egyedülálló élményt nyújt az érdeklődőknek • Fotó: Bíró Blanka

A következő négy hónapban Kovászna és Brassó megyéből 120 fogyatékkal élő gyerek vehet részt a terápián. Szabó Jenő búvár, a központ vezetője rámutatott,

autista, Down szindrómás, fizikailag sérült, tanulási zavarokkal küzdő gyerekek esetében sikerrel alkalmazható a módszerük, javítja a kommunikációs és kapcsolatteremtő készségeiket, valamint az életminőségüket.

A nyári időszakban, amikor a különböző tanintézetek, állami intézmények tevékenysége szünetel, vagy csökkentett programmal dolgoznak, valós alternatívát jelenthet a fogyatékkal élő gyerekek szüleinek, ha részt vesznek az általunk javasolt tevékenységekben – fejtette ki Szabó Jenő. Rámutatott,

a módszer még nem elterjedt, de hosszú távon látványos eredményeket érnek el, a gyerekek könnyebben beilleszkednek, jobban kommunikálnak.

Szabó Jenő szerint Kovászna és Brassó megyékben több mint kétezer családban van egy vagy több fogyatékkal élő gyerek, a dálnoki központban képzett pszichológusok- pedagógusok foglalkoznak velük. A víz alatti zenehallgatás terápiás hatását az Országos Rehabilitációs, Fizikai Orvostudományi és Balneoklimatológiai Intézet által elvégzett klinikai tesztek is igazolják.

A gyerekeket mentőmellényben fektetik a tó vizére, úgy hogy a fülük a víz alatt van, így a zene az egész testüket átjárja, „belülről hallatszik”, és a neuroplaszticitás, vagyis az agy és az idegrendszer képlékenysége révén fejti ki hatását.

A terápiát az Orange Alapítvány Támogass egy civil szervezetet programja finanszírozza.

Szabó Jenőről néhány éve a Discovery Channel is forgatott dokumentumfilmet. A nemzetközi szinten elismert búvár részt vett Jacques Ives Cousteau kapitány egyik expedíciójában, és a nevéhez fűződik Callatis elveszettnek hitt városának feltárása. Több expedíciót vezetett, búvárokat képez, tankönyvet írt, siketnémákat tanított víz alatti beszélni, is ipari búvárkodással is foglalkozik. A Dálnokon létrehozott búvártava azért is egyedülálló, mert az ezer négyzetméteres, kilenc méter mély tóba halakat, vízi növényeket telepített, így a merülés látványos.