Visszavárják III. Károly királyt Erdélybe

Abban bíznak, hogy III. Károly Anglia királya továbbra is ellátogat a háromszéki Zalánpatakon levő házába, igénybe veszi gróf Kálnoky Tibor és családja vendégszeretetét.

Kálnoky Tibor felidézte, Anglia királya évtizedek óta kimutatta, hogy ragaszkodik az erdélyi természethez, Erdély népeihez. „Reméljük, hogy Őfelsége III. Károly királyként továbbra is lehetőséget ad arra, hogy azzal a tiszteletteljes családiassággal üdvözöljük, amellyel láttuk átkelni virágzó réteinken, barátságos falvainkon, láttuk őt megállni beszélgetni a falvak lakóival. Éljen harmadik Károly király!” – zárta üzenetét a gróf.

Erdély egyik legősibb családjának sarja, akit az elmúlt években többször is meglátogatott az akkor még trónörökös Károly, érdeklődésünkre kifejtette: „Ritkán okozott ekkora fájdalmat egy államfő távozása szerte a világon. Őfelsége Anglia királynője élete utolsó napjáig példát mutatott a kötelesség iránti odaadásban és népei iránti szeretetben. Az egész családom, és azt hiszem sokan ebben az országban, mély meghatottsággal osztozunk fia és örököse Károly fájdalmában”.

Kálnoky Tibor családja miután a nyugat-európai arisztokrata köröket hátrahagyva hazatért Erdélybe, turisztikai vállalkozást működtet, egyszerű parasztházakat vásárol és újít fel, megtartva azok eredetiséget. Károly, akkor a brit trón várományosa, 2006-ban járt először Miklósváron, annyira lenyűgözte Kálnokyék munkája, hogy ő is részt vállalt a természeti és épített örökség megmentésében. Zalánpatakon, Szászfehéregyházán is vásárolt házakat, ezek felújítását és kezelését az erdélyi grófra bízta. Látogatásai során rendszerint Kálnoky Tibor miklósvári birtokán szállt meg. Kálnoky Tibor kapcsolata annyira szoros a királyi családdal, hogy feleségével Annával, egyetlen magyar párként hivatalosak voltak Vilmos herceg és Kate Middleton 2011-ben tartott esküvőjére is.