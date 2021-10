Visszatelepítik a Békény-patakába a pisztrángokat

Tudományos felmérés előzte meg a projektet, amely keretében eddig hét zúgó készült el • Fotó: Dianim Egyesület

Rengeteg oka van annak, hogy kipusztult a pisztráng a Békényből (és más gyergyószéki vizekből), és a természet önmagában nem képes ezt visszafordítani. Emberi segítséggel azonban ez lehetségesnek látszik, ezen dolgozik a gyergyószentmiklósi Dianim Egyesület. A patak város feletti szakaszán már hét zúgót, azaz kis vízesést alakítottak ki a mederbe helyezett fatörzsekből, és a projekt lezárásáig 20 ilyen készül összesen. Ezek a fakitermelések okozta zavarosságot, hordalékot fel tudják fogni, némileg csillapítják a patak sebességét, búvóhelyet, nyugalmat talál a pisztráng és oxigénnel is dúsul a víz – magyarázza Farkas Attila, a szervezet titkára és a projekt tudományos koordinátora.

A víz minősége, kémiai összetétele, egyébként is megfelel most is a hegyi patakok csúcsragadozójának, ami abból is látható, hogy a lentebb, a patak mentén több pisztrángtenyészet is működik.

A Dianim Egyesület által kigondolt projektet a bukaresti kormány főtitkárságán belül működő Fenntartható Fejlődés Főosztály karolta fel, ennek vezetője, Borbély László nemrégiben egy bukaresti sajtótájékoztatón beszélt erről. Az élőhely újrateremtésre közel 70 ezer lejt fordítanak, miután számos szakhatóság szükséges engedélyét (vízügy, környezetvédelem, önkormányzat stb.) beszerezték. A több hónapos előkészületi folyamat után készültek el az első vízlépcsők, és a projekt zárásaként – várhatóan október 27-én – telepítik a patakba a 2000 piros pettyes sebes pisztrángot. Az egyedek számát is az egyik szakhatóság határozta meg.

HIRDETÉS

Veress Csaba, a szervezet elnöke elmondta, amióta elkezdték a munkát, több megyéből, más hegyvidéki településekről is érdeklődtek a kezdeményezésük iránt – amiről úgy tudják, hogy az első ilyen az országban. Tehát amennyiben beválik az elképzelésük, és évek múlva egy megerősödő, gyarapodó pisztráng állomány él majd a Békényben, máshol is követni fogják a példát.