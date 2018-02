Visszaesett a falopások száma Szentegyházán

Lényegesen kevesebb fát loptak ezen a télen Szentegyházán a tavalyi hasonló időszakhoz képest, ami a helyiek mentalitásváltásának is köszönhető – véli Lőrincz Csaba, a helyi közbirtokossági egyesület alelnöke. Folyamatban a van a kaszálókon lévő fák kibélyegzése is, nagyjából a munka kétharmadánál tart a Csíkszépvizi Magánerdészet.

Bélyegzés a szentegyházi kaszálókon. Nem éltek vissza a gazdák a helyzettel • Fotó: Barabás Ákos

Nagyjából tíz szálékára csökkent a falopással kapcsolatos esetek száma ezen a télen a tavalyi hasonló időszakhoz képest – fejtette ki lapunknak Lőrincz Csaba a Szentegyházi Közbirtokossági Egyesület alelnöke. Mint mondta,

noha rendszerint télen „tevékenykednek” a fatolvajok, tavaly december óta csak két-három esetben tettek kárt az erdőben.

Az alelnök szerint a helyzet javulása nem csak a felszerelt kameráknak, illetve a szervezetük önkénteseinek köszönhető – akik napi szinten járőröztek az erdőben –, hanem a lakók segítségének is, akik rendszerint informálják őket, ha gyanús dolgot észlelnek. Az is látszik, hogy az illegális fakitermelők száma is jelentősen megcsappant, most már csak egy maximum tíz fős banda garázdálkodik.

Az emberek jelentős többsége végre megértette, hogy a pillanatnyi haszonszerzésnél sokkal fontosabb, hogy megőrizzük az erdőt, ez pedig dicséretes. Összességében lényeges szemléletváltás tapasztalható Szentegyházán

– fogalmazott Lőrincz.

Kétharmada megvan

Tavaly október végén, a Szentegyházához legtávolabb eső részeken kezdődött el hivatalosan a kaszálókon lévő fák kibélyegzése – emlékeztetett Elekes András, a feladattal megbízott Szépvizi Magánerdészet munkatársa. Az eltelt időszakban,

nagyjából nyolc-tíz alkalommal történtek bélyegzések, nagyjából 2200 köbméternyi fa kivágására adtak engedélyt, amiből durván 650 köbméternyit már ki is termeltek a jogosultak. Ez azt jelenti, hogy a kaszálótulajdonosok kétharmada már legálisan termelheti ki a kérelmezett faanyagot.

A többi gazda területe már közelebb van a kisvároshoz, ám erre a részre jóval kevesebb igénylés érkezett, ami a fák kivágását illeti. Elekes szerint ez annak tudható be, hogy a tolvajok könnyebben megközelíthették a környéket, így a nagyobb fákat is jobban tizedelték az elmúlt években. Egyébként nagyjából kétszáz gazda kérvényezett fakitermelési engedélyt, amiből eddig százhatvanan kapták meg a szükséges dokumentumokat. „Most szinte egyáltalán nem érkeznek kérvények hozzánk, hiszen a nagy hófúvások miatt a kitermelés is nehézkes lenne” – magyarázta. Azt ígérte, hogy

amint az időjárás engedi, folytatják a bélyegzéseket.

Idővel a Szentegyházától távolabb eső területek tulajdonosai is kérhetnek újabb engedélyeket.

Becsületesen jártak el

Elekes Andrástól azt is megtudtuk, hogy noha több előre be nem jelentett ellenőrzést is tartott, nem tapasztalt visszaéléseket a gazdák részéről, mindenki annyi fát termelt ki, amennyire engedélye volt és csak azokat, amelyek ki voltak bélyegezve.

Mindenki betartotta a megbeszélteket

– mondta. Ő maga is tapasztalta, hogy csökkent a falopások száma, ami szerinte is nagy előrelépés.