Világhírű zenész lép fel júniusban Sepsiszentgyörgyön

• Fotó: Bíró Blanka

Mint Daniel Santa fogalmazott, olyan kortárs művész meghívása mellett döntöttek, akiről úgy tartják, ő koncertezett a világ legtöbb pontján, falvakban, városok terein, híres rendezvénytermekben – Szibériától New Yorkig, Afrikától Ausztráliáig –, valamint fellépett már 500 ezer hallgató előtt is. Zenéjében a szerb, horvát, bolgár, román és magyar hangzásvilág is visszaköszön. Bregović világsztár a karrierje csúcsán, aki énekelt már szerbeknek és horvátoknak, bosnyákoknak és koszovóiaknak, keresztényeknek és muzulmánoknak, etnikumokat és vallásokat békítve össze.

Szeretnénk a közösségünk tagjai számára hangsúlyozni a békés együttélés lehetőségét egy olyan művész jelenlétén keresztül, aki egyet ért a multikulturalizmussal, népszerűsítve térségünket regionális és országos szinten egyaránt

– fogalmazott a laptulajdonos. A szervezők bemutatták a zenésznek a hasonlóságokat Kovászna megye és szülővárosa, Szarajevó között, amely szintén az etnikai és vallási sokszínűségéről ismert.

Goran Bregović sepsiszentgyörgyi koncertjén a tavaly kiadott Three Letters from Sarajevo című új lemezéről csendülnek fel dalok, de régi slágerek is elhangzanak, mint a Kalashnikov, Ederlezi, In the Death Car vagy a Gas Gas.

A jegyek már csütörtöktől kaphatók a myticket.ro és az enterix.ro oldalakon, április 15-ig kedvezményes áron lehet megvásárolni az early bird belépőket, az álló 60 lej, az ülő 90 lej, a VIP szektorba pedig 160 lejbe kerül a jegy.