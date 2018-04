Viharos erejű széllel érkezett április

Székelyföld-szerte számos településen maradtak áram nélkül a fogyasztók a viharos szél miatt. Marosvásárhelyen egy nagyméretű reklámtranszparenst sodort a szél, de parkoló autóra, illetve az E60-as útra is dőlt fa. Udvarhely- és Gyergyószéken is áramszünetek vannak, illetve voltak.

Marosvásárhelyen parkoló autóra dőlt a fa. Illusztráció • Fotó: Boda L. Gergely

Közel 1600 fogyasztó maradt áram nélkül az erős szél miatt Udvarhelyszéken: a viharos idő a térségben a Hargita megyei tűzoltóság jelentése szerint Székelykeresztúr városát (részben), illetve Újszékely és Székelyandrásfalva községeket érintette.

Szintén Hargita megyében, Gyergyószék térségében okozott még áramszünetet a viharos erejű szél, de Gyilkostó, Tölgyes és Borszék településeken sikerült helyreállítani a szolgáltatást több száz fogyasztónál.

Maros megyében több mint harminc település maradt áram nélkül, szintén az erős szél miatt – erről már az Agerpres hírügynökség tudósít. A megyei tűzoltóságtól kapott információk szerint a Görgény völgyében húsz településen csaknem 5800 fogyasztó maradt elektromos áram nélkül, a Marosludas és Dicsőszentmárton közötti vonalon pedig tizenhárom településen több mint 3600 háztartásban szünetel a szolgáltatás az erős szél okozta meghibásodások miatt.

A nap folyamán a viharos erejű szél okozta más incidensekhez is riasztották a hivatásos tűzoltókat:

a Marosvásárhely Segesvár felőli kijáratához közeli Vácmányon fák dőltek az E60-as útra, a megyeszékhelyen pedig egy parkoló autóra dőlt egy fenyő, illetve egy nagyméretű reklámtranszparenst is elsodort a szél.

Maros megyében vasárnap este kilenc órától hétfő este kilenc óráig sárga riasztás lesz érvényben a felerősödő szél miatt, a szakemberek szerint 55–65 km/órás széllökések várhatók, főleg a hegyvidéki térségekben.

Sikerült helyreállítani Hargita megyében az áramszolgáltatást azokon a településeken, ahol a nap folyamán az erős szél miatt kiesések voltak – értesített vasárnap esti rövid üzenetében a Hargita megyei tűzoltóság.

Hétfőn is fújni fog



Figyelmeztetést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az erős szélre vonatkozóan. A sárga riasztás Erdélyre is érvényes. A meteorológusok szerint vasárnap este kilenc óráig Erdélyben, a Körösök vidékén, a Bánságban, Máramarosban és Olténiában felerősödik a szél, 45–55 km/órás, helyenként 60–65 km/órás széllökések várhatók. A hegyvidéki térségekben, 1500 méteres magasság fölött akár 80–100 km/órás erősségű szélre is számítani lehet – írja az Agerpres. Az északnyugati országrészben tovább fog esni, a lehulló csapadék mennyisége eléri a 10–15 litert négyzetméterenként. A hegyekben havas eső, havazás várható, és friss hóréteg rakódik le. Hétfőre virradóan, valamint a hétfői nap folyamán Erdélyben és Olténiában kitart a szeles időjárás, és hétfő estig a hegyvidéki térségekben is viharos erejű szélre kell számítani.