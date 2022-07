Vibe Fesztivál: pörgős hétvége a Maros-parton

Több tízezer fiatalt vonzott Marosvásárhelyre a Vibe Fesztivál, amelyen elsősorban romániai és magyarországi együttesek és lemezlovasok szórakoztatták a közönséget, de voltak érdekfeszítő előadások is. Hétfőn lesz a „sátorbontás” és a kiértékelés.

2017-ban, ez első Vibe Fesztiválon valamivel több mint 20 ezer, főként erdélyi magyar fiatal váltott jegyet a középiskolásoknak és egyetemistáknak szervezett többnapos rendezvényre. A számok évről évre nőttek, majd 2020-ban a hatósági tiltás miatt elmaradt a rendezvény, de tavaly volt egy kisebb, városi kiadása. Idén igazán kitettek magukért a szervezők, hiszen csaknem száz fellépőt, előadót hívtak meg, hogy szórakoztassa a közönséget. Az egész hetes fesztiválbérlet 350, az egynapos 139 lejbe került. Szombaton, a fesztiválnak otthont adó Marosszentgyörgy polgármestere, Sófalvi Szabolcs Facebook-oldalán jelentette be, hogy eddig több mint ötvenezren szórakoztak a Marosvásárhellyel összeolvadt nagyközség területén.

Több helyszín, több tíz lehetőség

A Vibe Fesztivál elsősorban az erdélyi fiatalokat szólította meg, de azért szép számmal találkoztunk magyarországiakkal is. A fesztivál egyik erőssége, hogy több helyszínen is lehetőséget nyújtott a fiataloknak, hogy érdekes előadásokat hallgassanak, számukra fontos véleményformálókkal, politikusokkal is találkozzanak.