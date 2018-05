Verseny, ahol a gyorsaság pont, hogy hátrány

Csapatban és férfi egyéniben is harmadik helyezést értek el a székelyudvarhelyi pipások szombaton a tizenötödik székelyföldi lassúsági pipaszívó versenyen, amely egyben a magyar nemzeti bajnokság első fordulója is volt. A Székelyudvarhelyi Polgári Pipaklub által rendezett megmérettetésen több mint negyvenen vettek részt, a csapatverseny mellett pedig férfi és női egyéni forduló is volt.