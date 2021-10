Véghajrában a Fuss Neki! jubileumi kiadása

Idén tizedik alkalommal, minden eddiginél több résztvevővel zajlik a Fuss Neki! Archív • Fotó: Veres Nándor

Legutóbb arról számoltunk be, hogy minden eddiginél nagyobb számban, összesen 558-an jelentkeztek nagykövetnek a Fuss Neki! idei kiadására. Az akcióhoz csatlakozó szervezetek adománygyűjtése is jól indult, de még jobb lett a folytatás: a tavalyi mintegy 260 ezer lejes végösszeget már most közel 80 ezer lejjel sikerült meghaladni, tudtuk meg Toth Esztertől, a Fuss Neki! társszervezőjétől. A felajánlások 85 százaléka már be is érkezett, de fontos tudni, hogy az október 10-i eseményt követő két hétig továbbra is várják majd azokat a támogatásokat, amelyeket azelőtt regisztráltak, újabbakat viszont már nem fogadnak – tette hozzá Toth Eszter.

A résztvevő 33 szervezet közül 14-nek már a múlt héten sikerült összegyűjtenie a célösszeget,

ugyanakkor hetente különdíjat is kapott az adott héten a legnagyobb összegű támogatást megvalósító szervezet.

Díjazzák a legeket

Tavalyi mintára idén is minden résztvevő szervezet a saját maga által választott helyszínen rendezi meg a tömegfutást. Toth Esztertől azt is megtudtuk, hogy október 10-én, a FussNeki! lebonyolításának napjára újabb különdíjakkal, meglepetésekkel készülnek.

Díjazzák majd a legeket, így többek közt a legfiatalabb, legidősebb, leggyorsabb, legtöbbet teljesítő, legszorgalmasabb nagyköveteket. Ezen kívül a támogatók jóvoltából lesznek külön nyeremények is, amelyeket nem érdemi alapon ítélnek majd oda, hanem sorsolás útján.