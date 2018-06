Városnapokra hangolódik Székelyudvarhely

Jobb lesz, mint a tavalyi? Archív • Fotó: Pál Árpád

Több tíz tematikus sátrat állítanak fel péntek reggelre a sétatéri parkban: a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítány, a Civitas Alapítvány, a MÜTF Oktatási Központ, az udvarhelyi U-Hub közösség, a történelmi egyházak, a testvérvárosok – Barcs, Békéscsaba, Budapest, Cegléd, Dunaszerdahely, Hajdúdorog, Soroksár, Szabadka, Tatabánya, Tihany, Törökbálint és Vác delegációi –, illetve az Udvarhelyi Híradó és a Príma Rádió is kiszáll a helyszínre.

A hivatalos megnyitót péntek délután négy órakor tartják, ezt követően vasárnap estig áll a bál a Nagy-Küküllő partján.

„A tavalyi koncepció mentén szerveztük az idei Udvarhely Napokat is, ami azt jelenti, hogy a hétköznapi kulturális, sport- és környezetvédelmi témájú programokkal hangolódjunk egy pörgős, fesztiválos hétvégére” – mondta el lapunknak Bölöni Ildikó, a polgármesteri hivatal szervezési osztályának munkatársa. Történt azonban változás is,

a kereskedelmi tevékenységet folytatni akaró vállalkozók ezúttal liciten foglalhattak helyet a rendezvényre.

A tavalyi városnapokhoz hasonlóan idén is a minifocipálya mellett, a Mihail Kogălniceanu utca mentén kapnak helyet a finom falatokat kínáló gasztrosátrak, illetve a Farkas Pincészet, valamint a Big Wine borászat. Utóbbi nemcsak finom italokkal, hanem kísérőprogramokkal is várja a borkedvelőket.

Egyébként a tematikus sátrak mind-mind egyéni programokkal készülnek, ezeket a fesztiválfüzetben és a polgármesteri hivatal honlapján lehet böngészni, valamint az Udvarhely MA applikációban és a Facebookon követhetők a legfrissebb hírek. A parkban lévő tematikus sátrakban állandó programok is lesznek, illetve több gyerekprogram színesíti a kínálatot. A szervezők idén a Karaván és az Iszkiri zenekarokat hívták meg.

HIRDETÉS

Figyelemre méltók az esti koncertek is: pénteken a Szabó Benedek és a Galaxisok nyitja a sort a minifocipályán lévő nagyszínpadon. Ezt követően az Anna and the Barbies különleges, meghökkentő és kétségtelenül üdítő színpadi megjelenésével, valamint letaglózó-elemésztő-feltámasztó dalszövegeivel egy olyan show-t hoz az Udvarhely Napok színpadára, amilyet még nem látott a város – írják a szervezők. Szombaton a helyi Shadows ad koncertet, majd a magyar blueskirály, Deák Bill bizonyítja be, hogy – őt idézve – „a blues egy életforma, egy életérzés, magával ragad, és nem ereszt”. Az estet az egykori Transylvania Rock Band, új nevén Transylvanium zenekar fellépése zárja.