Vannak még nyitott kérdések a csíkszeredai sportlétesítmények hasznosítást illetően

Jövő nyárra halasztják a csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpálya, a gyorskorcsolyapálya, a sportszálló és a nem működő szabadtéri jégpálya átadását az Ifjúsági és Sportminisztériumtól a város tulajdonába. A sportbázis működtetésére egy önkormányzati tulajdonú céget hoznak létre. Korszerűsítésekre is nagy szükség van.

A Vákár Lajos Műjégpálya csak egy része a sportbázisnak • Fotó: Pinti Attila

Még áprilisban jelentették be, hogy az Ifjúsági és Sportminisztérium kormányhatározattal átadja az említett sportlétesítményeket a városnak, miután utóbbi ezt ismételten kérte, akárcsak az elmúlt évtizedben már jó néhányszor. A kormányhatározat viszont azóta sem jelent meg – először azért kellett halasztani a műveletet, mert

a sportbázis részei különböző telekkönyvekkel rendelkeztek, és ezeket egységesíteni kellett.

Aztán kiderült az is, hogy szükség van egy önkormányzati tulajdonú, közhasznú cég létrehozására, amely egyébként más, városi sportlétesítményeket is működtethet – ezt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat példáját felhasználva alakítják meg, és várhatóan novemberben dönt róla a tanács. Korodi Attila csíkszeredai polgármester szerint az is fontos szempont, hogy az átadást-átvételt nem lenne jó télen, a versenyidény közepén megejteni, ezért 2022 júniusára időzítik.

Nem hozhatjuk abba a helyzetbe a jégcsarnokot, hogy egy átadás-átvételi folyamat következtében, ami nagyon sok jogi procedúrával jár, az áram- vagy a gázszolgáltató ne tudjon szolgáltatni az új működtetőnek, mert új szerződéseket kell kötni

– magyarázta a városvezető.