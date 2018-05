Nehéz utolsó méterek

A zarándokok közül sokan a meredek Jézus-hágót választják, hogy feljussanak a csíksomlyói nyeregbe – fotós kollégánk is velük tartott. Időközben az egyházi és világi méltóságokat körülvevő búcsúkordon is elindult a kegytemplomtól a Hármashalom-oltár irányába. A zarándoklaton Áder János, Magyarország elnöke és felesége, Herczegh Anita is részt vesz.