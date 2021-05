Változatos programokkal várják az érdeklődőket a Hargitai Megyenapok szervezői

Javában zajlik a tizenhetedik kiadásához érkezett Hargitai Megyenapok Csík-, Gyergyó és Udvarhelyszéken. Az esemény változatos programkínálattal várja az érdeklődőket a pünkösdi hosszú hétvége folyamán is, az alábbiakban a pénteki programokról tájékozódhatnak a részt venni kívánók, székek szerinti leosztásban.

A promenádon és a Szabadság-téren is kézművesek termékeit lehet megvásárolni a pénteki és szombati nap folyamán. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Nem marad el Csíkszeredában a hagyományos és helyi termékek pünkösdi vására, ahová reggel 8 órától 18 óráig várják az érdeklődőket pénteken és szombaton is a Szabadság-téren és a Promenádon. A Csíki Játékszín művészei mesemusicallel örvendeztetik meg a gyerekeket két alkalommal is a nap folyamán, ugyanakkor lesz kötet-bemutató és tematikus könyvkiállítás a Kájoni János Megyei Könyvtárban.

A Megyeháza Galéria is látogatható lesz a nap 24 órájában, továbbá gyöngyfűzésre is várják az érdeklődőket Vámszer Géza Művészeti Népiskola földszinti termébe. A csíkszéki településeken is változatos programmal várják az érdeklődőket, többek között

bábjátékkal, fotókiállításokkal, és kézműves programmal várják a szervezők az odalátogatókat.

A Gyergyószéki települések pénteki programajánlata között szerepel általános műveltségi verseny, kiállítások, könyvbemutató, kézműves foglalkozások, kórus előadás, színházi előadás és festménykiállítás is.

Udvarhelyszéken is különböző kiállításokkal, közösségi programokkal és bábjátékkal kecsegtetnek, de lesz biciklitúra a Kalibáskő és Vargyas-szoros útvonalon, valamint kamarazenei hangverseny is a Parajdi sóbányában, továbbá koncert lesz a Székelyudvarhelyi Városháza Szent István termében is.

Az online térben is zajlanak majd programok, 18 órától Fábián Kornélia a parajdi tájházról készült kisfilmjét lehet majd megtekinteni, 19 órától pedig a Glory dicsőítő zenekar pünkösdi koncertje lesz látható.

A részletes programkínálatról és a pénteki eseményekről bővebb információt a Visit Hargita weboldalán és a megyenapok Facebook-oldalán tájékozódhatnak az érdekeltek.