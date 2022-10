Útfelújítás Gyergyószentmiklóson: három év alatt jutottak el a rajttól a célegyenesig

Három éve, 2019 októberében kezdődött el Gyergyószentmiklóson a Dózsa György, Békény és Halász utcák felújítása, és most aszfaltoztak az utolsó szakaszon is. A beruházás nem fejeződött be teljesen, a kivitelezőnek még másfél hónap munkája van hátra.

A „teherforgalmi” útként ismert, három utcából álló útszakasz középső részét aszfaltozta végig a kivitelezést végző Winfor Trade Kft., szinte napra pontosan 3 évvel azután, hogy a beruházás elkezdődött. Az aszfaltszőnyeg leterítése azonban még nem jelenti azt, hogy autóval végig lehetne hajtani a három egymáshoz kötődő utcán. Erre még várni kell körülbelül másfél hónapot.

Fotó: Gergely Imre

Amint a kivitelező cég vezetője, Moldován József érdeklődésünkre válaszolva elmondta,

most az úttestbe helyezett aknákat kell felemelni, a járdák kiépítése is hátra van, valamint az új közvilágítást szolgáló lámpaoszlopoknak is a helyükre kell kerülniük.

Ezt követi még a végső aszfaltréteg leterítése, a három utca, illetve az ide vezető más utcák megfelelő csatlakozásainak kialakításai is. A cégvezető számításai szerint még mintegy másfél hónapnyi munka van hátra.

