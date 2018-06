Utcabeliek szurkoltak egymásnak a gyergyóditrói falunapok megmérettetésein

Új helyszínen, bejáratott és eddig még ismeretlen programszámokkal várták az ünnepelni vágyókat a hétvégén a Ditrói Falunapok szervezői. Az önkormányzat munkatársai mellett ezúttal a lakók is bőséggel kivették részüket a teendőkből, számos műsorszám zajlott aktív részvételükkel, de a 18. faluünnep kínálatából azok is választhattak kedvükre valót, akik a „pálya széléről”, szurkolókként, nézőkként követték az eseményeket.

• Fotó: Pethő Melánia

Különösen sokan voltak kíváncsiak a mazsorett-találkozó felvonulóira, produkcióikra, a gyermekfúvósok bemutatkozására, és népes közönséget vonzott az idén első alkalommal tartott, utcák közti Ki mit tud? vetélkedő is, ami a háromnapos rendezvénysorozat színfoltjának bizonyult.

Mint minden évben, idén is Jézus Szent Szíve napja, a nagytemplom búcsúünnepe köré szervezték a Ditrói Falunapok rendezvényeit. A programok sorát a pénteki vallásos esemény nyitotta, majd egymást váltották a minden korosztályt megmozgató, különböző érdeklődési köröket kiszolgáló műsorszámok. A labdarúgópályára összpontosított szabadtéri programok és a zárt térben tartottak is nagy érdeklődés mellett zajlottak.

Azon utcák lakói kaptak felkérést a községvezetőtől a Ki mit tud? játékba való részvételre, ahol már sikerült befejezni az aszfaltozást. Megmagyarázható okokból három utca nem képviseltette magát a megmérettetésen – tudtuk meg Puskás Elemér polgármestertől. Így a Fenyő, a Gábor Áron, a Malom és a Kárpátok utcák csapatai között zajlott a versengés. A legkevesebb öt főből álló csapatok mindegyikének népes szurkolótábora volt, ami vélhetően a pontozásnak is köszönhető, hisz nem csupán a csapattagok, de az utcabeliek létszámáért is értékes pontokat lehetett szerezni a versenyen. A csapatokat ötletes próbatételek elé állították a szervezők.

– szögezte le Puskás Elemér polgármester. Hozzátette, az utcák közti vetélkedőt hagyományteremtő szándékkal tartották idén, az elkövetkező évek falunapi rendezvényein is lehetőséget biztosítanak az összekovácsolódás eme szórakoztató formájának.

Közösségépítő jelleget szántunk ennek a programszámnak, és úgy néz ki, bevált. Biztos vagyok benne, hogy akik most szurkolókként vesznek részt, korábban így, együtt még sosem biztatták a szomszédaikat, az utcabelieket

Díszpolgári cím post-mortem

Mondhatni, hagyomány Ditróban, hogy a falunapokon megemlékeznek a település neves szülöttjeiről, emléket állítanak számukra.

Ezúttal a 130 éve született Csiby Andor jogász, újságíró, szerkesztő, helytörténész tiszteletére állítottak kopjafát az ifjúsági parkban.

Szintén hagyományos mozzanata a falunapi ünnepnek a dísztanácsülés, aminek keretében díszpolgárt avat a község önkormányzata. Idén

post-mortem adományozták a címet Salamon Alajos, néhai ditrói plébános és gyergyói főesperesnek.

Amint Ilyés Attila tanító méltatásából kiderült, Salamon Alajos esperesi tevékenysége alatt indul el az 1877-78-as tanévben a ditrói Polgári Fiú-iskola, de mégsem az iskolák építése volt a legnagyobb érdeme, hanem mint iskolaszéki elnök, nagy szerepe volt a pályázó tanítók kiválasztásában. Olyan tanítókat választott ki, akik meghatározták Ditró szellemi és kulturális fejlődését egészen az első világháborúig. A méltatásban elhangzott továbbá, hogy Salamon Alajos szívesen vett részt a tanítói önképző körök munkájában, segítve azokat. Támogatásával indult útnak 1886-ban az Igazság, vegyes tartalmú katolikus tanügyi közlöny. Esperesi tevékenysége alatt, 1879-ben merült fel a nagytemplom megépítésének gondolata, amelyre terveket is készíttetett, de az építőmunkát 1888. április 14-én bekövetkezett halála miatt nem tudta befejezni.

Szerény emberként tartották számon. Jelképesen, sírja most is szerényen megbújik egy orgonafa mögött a Száva-kápolna szomszédságában. Azt is eltűrte, hogy már rátemetkeztek, de remélem, ezzel a posztumusz díszpolgári címmel emléke nem fog feledésbe merülni, és mi, a mai kor emberei ráébredünk arra, hogy elődeink, nagyjaink emlékét még jobban ápoljuk

– fogalmazott a méltató.