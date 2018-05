UNITER-különdíjat kapott a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

Szombaton ballagnak, ám azt megelőzően egész héten búcsúznak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói, akik egy miniévad keretében mutatják be, mit is tanultak a Köteles utcában töltött évek alatt. A végéhez közeledő tanév különlegessége az is, hogy UNITER-díjat kapott az egyetem.

A magyar művészeti karon összesen 72 hallgató végez idén. Archív • Fotó: Boda L. Gergely

A Román Színházi Szövetség (UNITER) ebben az évben különdíjjal jutalmazta a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet, amely az országos színházi és kulturális élet fejlődéséhez való jelentős hozzájárulása miatt kapta az elismerést.

A felsőoktatási intézmény rektorhelyettese, Balási András elmondta, külön öröm számukra, hogy az UNITER szenátusa rájuk gondolt, eljött, megnézett néhány előadást, megnézték a képzést, és az elhelyezkedéssel kapcsolatos statisztikákat.

„Nyilván, nem tudjuk, hogy pontosan minek alapján, de úgy döntöttek, hogy az országos kultúra fejlesztéséhez való hozzájárulásért ezt a különdíjat adják nekünk, ami nagy öröm. Ez többek közt azért is jó, mert ez egy olyan díj, ami nem kompromittálódott, mint oly sok más ebben az országban” – fogalmazott az intézményvezető. Balási hozzátette, még 1995-ben is kapott UNITER-díjat az egyetem, akkor a magyar tagozat kapta, két kiemelkedő előadásáért, persze az intézmény jó néhány tanára is részesült már ebben az elismerésben.

HIRDETÉS

A díj ünnepi mámora után elkezdődik a keserédes búcsúzás időszaka az egyetemen, ugyanis szombaton csengetik ki az intézmény végzős hallgatóit. A magyar művészeti karon összesen 72 hallgató végez, alapképzésen színművészet, bábművészet, rendező, koreográfia, teatrológia, média és zene szakokon, míg magiszteri képzésen színművészeti, bábművészeti, impresszárió és zenei koncepciók szakokon ballagnak. A diákok egyfajta miniévad keretében búcsúznak a közönségtől, a héten utoljára kerülnek ugyanis színpadra olyan előadások, amelyek a végzősök munkájából születtek.

„Noha miniévadról beszélünk, itt pontosítani kell, a mi intézményünk nem színházként működik, hanem egy oktatási intézmény,

azok az előadások pedig, amelyeket a nézők itt látnak, azok tulajdonképpen a nagy nyilvánosság előtti első szárnypróbálkozások, ezek vizsgák tulajdonképpen.

Persze sokszor előfordul, hogy nagyon jó vizsgák jönnek létre, és egy keserédes pillant, amikor elbúcsúzunk tulajdonképpen tőlük, mert az alkotók elmennek, szétszélednek a nagyvilágban, így többet ezeket az előadásokat – bármilyen sikeresek is legyenek – nem lehet összehozni” – magyarázta Balási. Hozzátette,

idén szép számmal vannak magyarországi diákjaik is, akik néhány esetben Romániában helyezkednek el, erre is van precedens, mint ahogy arra is, hogy a romániaiak kapnak anyaországi szerződéseket.

A miniévad programja



A másodéves magiszterisek kedden és szerdán 19 órától adják elő a Levél utcai Stúdió 2-ben Elise Wilk drámáját, a Papírrepülőket, amelyet a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjaival Sebestyén Aba vitte színre. Csütörtök 19 órától látható a Köteles utcában az És akkor én most elengedlek, és felnövök!című előadás, Hatházi András rendezésében. Pénteken 19 órától utoljára látható Marosvásárhelyen a végzős színisek előadásában a Bruno Schulz novellái alapján készült Augusztus című nonverbális, egyórás produkció. Szintén pénteken, a Múzeumok éjszakája programsorozat keretében 21.30-tól tekinthetik meg a Köteles utcában Marius von Mayenburg drámája alapján készült Lángarc című előadást, Harsányi Zsolt rendezésében.