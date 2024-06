Unikum lesz a pici mérlegmúzeum Lisznyóban

Nagy fába vágta a fejszéjét a lisznyói Jakó Dénes, amikor a falu régi hídmérlegének megmentésére szánta el magát – ezzel pedig elindított egy lavinát, mely őt is elsodorta. Kisebb-nagyobb régi mérlegek gyűjtésének is nekifogott, ezeket hamarosan egy egyedi gyűjteményként mutatják be a falu egykori, frissen felújított tanácsépületének pincéjében. Ez lesz a környék egyetlen mérlegmúzeuma.

Bodor Tünde 2024. június 29., 08:592024. június 29., 08:59

Falun sok régi mérleg most még a konyhák dísze, de már az a nemzedék is erősen megőszült, amelyik ezeket az örökölt darabokat még használhatta egykor. A modern technológiát ezek már nem licitálhatják fölül, hiszen nagy helyet foglalnak, nehezek, körülményes a használatuk, így a fiatalok nagy része csak megszabadulna ezektől a daraboktól. Kár volna, ha szemétre kerülnének, és remélve, hogy mások is így gondolják, Jakó Dénes és felesége, Melinda, valamint szomszédasszonya, Szabó Katica,

végigkilincselték a falu egy részét, hogy a leendő múzeumi gyűjtemény részére régi mérlegeket gyűjtsenek.

Többnyire szívesen adakoztak az emberek, örültek a kezdeményezésnek. Jakó Dénes is meglepődve tapasztalta, mennyi érzelem fűződik ezekhez a régi tárgyakhoz. Van olyan – most már idős – adományozó, aki még nászajándékba kapta a mérleget, van, aki a leégett csűrből mentette ki a nagyapja által használt mázsa (termények mérésére szolgáló nagy mérleg) vasalkatrészeit. Más Németországból küldene haza egy hasonló mérleget – annak egyelőre a szállítása a gond, hiszen nagy helyet foglal és súlyos.

Kicsit régiek és nagyon régiek – az bizonyos, hogy nem a szemétben a helyük Fotó: Tamás Sándor/Facebook

Januártól eddig több mint 50 darabosra gyarapodott a gyűjtemény, az újabb példányok is több mint 50 évesek, a legrégebbi pedig 300 éves. Van köztük több mázsa, tányéros és tolókaros konyhai mérleg, patika- és levélmérleg, bőrök mérésére szolgáló rugós alkalmatosság. Hét országból – Romániából, az egykori Osztrák-Magyar Monarchiából, Ausztriából, Németországból, Hollandiából, Csehszlovákiából – származnak a darabok.

Most döbbentem rá, hogy ezeket mérlegeket begyűjteni mekkora felelősség

– mondta Jakó Dénes, hozzátéve, hogy „az emberek ezeket a szívüknek kedves tárgyakat azért bízzák ránk, mert úgy gondolják, hogy jó kezekben lesznek". A gyűjtemény sorsa pedig attól függően is alakulhat, hogy hányan érzik magukénak azt. Az adományozóknak a saját mérlegük fotójával, személyes köszönőlapot ad a gyűjtemény kezelője, hogy az ajándékot viszonozza valamilyen formában, hogy bár egy fénykép által, de még őrizzék a mérleghez fűződő kedves emlékeket, történeteteket.

A rozsdás, sérült darabok restaurálásába, lepucolásába a fiatalokat is bevonják, akik Tüzes István restaurátor szakmai felügyelete alatt adhatják vissza a mérlegek egykori fényét.

Ami a lavinát elindító régi hídmérleget illeti, az még máig is használatos, ha a faluban – egyre ritkábban – elad vagy vásárol valaki egy-egy állatot. Eredetileg szekerek mérésére szolgált, 3000 kilóig mér. Felújítását az önkormányzat is tervezi.

A gyűjteményt Bordás Enikő polgármester kíséretében Tamás Sándor tanácselnök is megszemlélte. Balról a második Jakó Dénes, a kezdeményező Fotó: Tamás Sándor/Facebook