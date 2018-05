Újszerű verseny döntőjét tartják Székelyudvarhelyen

Lőrincz Edit és Jakab Áron Csaba • Fotó: Fülöp-Székely Botond

Cégalapítással és -fenntartással kapcsolatos üzleti terveket készíthettek a versenyre benevezett Hargita megyei középiskolások az elmúlt két hétben – fejtette ki egy csütörtöki sajtótájékoztatón Lőrincz Edit, a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium gazdasági tárgyakat is oktató tanára. Mint mondta, iskolájuk tanulói az elmúlt években több országos gazdasági versenyen is dobogós helyezéseket értek el, vagyis a városnak jelentős erőforrása van ezen a téren. Innen is jött az ötlet, hogy

Udvarhelyen szervezzenek egy rendhagyó megmérettetést.

„Nem a diákok lexikális tudása volt a fontos, hanem inkább a kreativitás, egy-egy jó ötlet” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy tizenegy kétfős csapat jelentkezését fogadták el.

Jakab Áron Csaba, a Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetségének elnöke rámutatott, a tehetséges fiatalok többsége elvándorol Udvarhelyről, máshol keresve megélhetést, azok közül pedig, akik itthon maradnak, nem sokan vesznek részt a közéletben, amin változtatni kell. Másfelől a gazdasággal kapcsolatos tantárgyak alig vannak jelen az oktatási programban, és ez azt eredményezi, hogy hiába hirdetnek meg vállalkozásindítást ösztönző programokat, azokban jórészt az idősebb generáció vesz részt. Jakab szerint

tapasztalatszerzésre van szükségük a fiataloknak ahhoz, hogy bele merjenek vágni a cégalapításba, ebben segítheti őket a most megrendezett, Vállalkozz okosan, üzleti tervvel! című verseny.

„Érdekessé kell tenni a gazdasági szakmákat, motiválttá kell tenni a fiatalokat, mindemellett ismeretekhez kell juttatni őket. Ebben van nagy szerepe versenyünknek, melynek révén kockázatok nélkül kipróbálhatják a vállalkozást, ugyanis a beérkezett üzleti terveket profi zsűri bírálja el, amely javaslatokat tesz, tanácsokat ad a diákoknak” – magyarázta. Lőrincz Edit ezt azzal egészítette ki, hogy a megmérettetés során szerzett tapasztalatoknak egy-egy pályázati dokumentáció összeállítása esetén is hasznát veszik a fiatalok. Mindketten örömüket fejezték ki, amiért a helyi önkormányzat mellett több vállalkozó is támogatta kezdeményezésüket.

Bemutatóra várnak



Az üzleti tervek szombati megvédése után négy pályamunka kerül a döntőbe, ezek elbírálását aznap délután egy órakor tartják a Városháza Szent István-termében. A bemutatóra mindenkit szeretettel várnak. Lőrincz Edit elmondta, nagyobb volt az érdeklődés, mint amire számítottak, így azt tervezik, hogy jövőre egész Székelyföldet megszólítják.