Miniszteri látogatás Marosludason: újraindítanák a termelést a cukorgyárban

Adrian Chesnoiu elmondta, már az év elejétől foglalkozik a gyár megmentésével és újraindításával, márciusban még a francia mezőgazdasági miniszterrel is kapcsolatba lépett. Az újságíróknak arról is beszámolt, hogy a termesztőkkel többször beszélt videokonferencián, és most személyesen is felkereste őket, hogy elindítson egy tárgyalási folyamatot.

A csütörtöki marosludasi megbeszélés az első lépés volt – hangsúlyozta a miniszter, aki azzal a szándékkal érkezett a Maros megyei városba, hogy meghallgassa a termelők képviselőit, a cukorrépa-termesztők országos szövetségének vezetőségét, hogy közösen tekintsék át a lehetőségeket.