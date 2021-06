Újra lesz véradás Gyergyószentmiklóson és környékén

Az oltóközpont felett, az emeleten lesz lehetőség a véradásra Gyergyószentmiklóson • Fotó: Barabás Orsolya

A Hargita Megyei Vérközpont kisebb vérhiánnyal küszködik, hullámzik az önkéntes véradók száma, ráadásul a koronavírus járvány miatt a mobil véradási lehetőség is szünetelt, és sokan a rendszeres véradók közül is távol maradtak – tudtuk meg Kopacz Ildikótól, az intézmény vezetőjétől. „Kicsit több vérre van szükség, mert a kórházak ismét szabadabban működhetnek, sok programált műtétet most tartanak meg, emellett balesetek is vannak, és a rákos betegeknek is vér kell. Sokan elszoktak a véradástól az elmúlt hónapokban, mert a koronavírus-járvány miatt nem volt a környékükön véradási lehetőség, vagy féltek idejönni, hogy esetleg PCR tesztet kérünk vagy pedig megfertőződnek” – részletezte Kopacz Ildikó.

Kialakított helyiségek

A megyei vérközpont vezetője elmondta, az elmúlt napokban is nagyon kevesen adtak vért. Szeretnék visszavezetni, hogy a megyében több helyszínen is legyen önkéntes véradási pont. Maroshévízen a járóbeteg-rendelőintézetben lévő üres helyiségeket kapták meg erre a célra.

Június 30-án Gyergyóremetén az egészségházban, július 8-án pedig Gyergyóditróban, a Szent Katalin Egészségházban szerveznek önkéntes véradást.

Gyergyószentmiklóson korábban a jelenlegi oltóközpont helyén lehetett vért adni, ezért keresniük kellett más helyiségeket erre a célra. A kérdésben többször voltak egyeztetések a városvezetéssel, és sikerült megoldást találni, így július 7-től ismét minden héten lesz lehetőség véradásra. „Most, hogy járványügyi szempontból kissé felszabadult a helyzet, szeretnénk újraindítani a véradást Gyergyószentmiklóson. Én is mint önkéntes véradó, fontosnak tartom, hogy legyen erre lehetőségük nem csak a város lakóinak, hanem a környéken élőknek is.

A Kórház utcában, a korábbi véradóhely feletti emeleten tudunk helyet biztosítani.

Itt többek között az iskolai rendelők vannak, de ezek nyáron szünetelnek, ezért őszig itt lehet vért adni, és további termeket is a Hargita Megyei Vérközpont rendelkezésére bocsátunk” – közölte Csergő Tibor András polgármester, biztatva arra a lakosságot, hogy ha tehetik, adjanak vért.