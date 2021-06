Újítják az utat a Hagymás-tetőn

• Fotó: Kocsis B. János

A munkálatokat június közepén kezdték el a Hagymás-tetőn, a megyehatártól Vargyas irányába zajlik az út kiszélesítése, tájékoztat Kovászna Megye Tanácsa. „Két nagy útépítési munkálatunk van jelenleg Erdővidéken, mindkettőt uniós pályázatból finanszírozzuk. A hatodi út újjáépítése mellett most elkezdődött a munka a Barót-Olasztelek-Vargyas és Hargita megye határa közötti megyei úton is. A Hagymás-tető és Vargyas felső vége közötti 5 kilométeres szakaszon még az idei évben kiszélesítjük az utat, nemcsak alapot építünk, hanem talajmegerősítést is végzünk. Az év végéig az első rend aszfaltszőnyeg is a helyére kerül” – tájékoztatott Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

HIRDETÉS

Imets Lajos, Vargyas polgármestere elmondta, a községnek nagyon fontos ez az út, hiszen itt járnak át az erdővidékiek Udvarhelyszékre, ugyanakkor az utcaképet is átalakítja majd a felújított útszakasz, hiszen hosszan átszeli a települést a megyei út. A munkálatok során a Kormos patakán átvezető hidat korszerűsítik, a Vargyas patakán átvezető hidat pedig teljesen újjáépítik. Közel tíz kilométer járdát és 98 átereszt építenek, ugyanakkor a projekt három településen 8 buszmegálló kialakítását is tartalmazza. A Regionális Operatív Programból finanszírozott uniós pályázat értéke 47,1 millió lej.