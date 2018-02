Újból használható a megújult Csigabiga óvoda épülete Ditróban

Facebok/Gyergyóditró • Fotó: Facebok/Gyergyóditró

Felújított épület, benne tanuló-, játszó- és tornaterem, új bútorzat, felszerelések, játékok, mesefigurákkal festett falak és kellemes meleg fogadta azt a gyerekcsoportot, amely tavaly júniusban költözött ki a ditrói Csigabiga óvodából és szeptembertől a központi óvodába járt.

Nagyon lelakott állapotban volt az épület. Az 1870-es években épült, és az utóbbi húsz évben nem történt rajta javítás. Arculati változást csupán a hozzáépített mellékhelyiségek jelentettek

– mondta lapunknak Puskás Elemér, ditrói polgármester. Mint részletezte,

az önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítására EU-s pályázatot nyert a község; az összesen több mint 1 millió 11 ezer lej értékű projekthez 95 ezer lej önrészt kellett biztosítani.

Kívül-belül megszépült

A munkálatok során az épület teljes egészében megújult. A külső felújítással eredeti arculatát is visszanyerte, hiszen lebontották a hozzáépített bővítményeket.

Kicserélték a födémet, a nyílászárókat, rendezték az udvart, új kerítést emeltek, játszóteret alakítottak ki hintákkal, csúszdával, ugrálókkal, focikapuval, a belső munkálatok pedig mosdók kialakítását, a központi fűtés beszerelését, a falak szigetelését is tartalmazták.

Mindezzel már tavaly év végén elkészült a kivitelező, a bútorzat, a játékok, didaktikai eszközök megérkezéséig viszont még nem indulhatott el a tevékenység az épületben. Időközben iskolabusz szállította a csigabigás gyerekeket a központi óvodába és onnan haza.

A szülők a kiköltözéskor is segítettek, és a felújítás utáni takarításból is kivették részüket. Segítség az önkormányzati képviselőktől is érkezett: vállalták, hogy kifizetik azokat a mesefigurákat ábrázoló falfestéseket, amelyektől hangulatosabbá váltak a termek – tudatta Puskás Elemér. Tájékoztatott,

a munkálatok ünnepélyes átadását június elsejére, gyermeknapra tervezik.

Az orotvai tanintézet lesz a következő

A községben lévő két napközi- és öt óvodaépület közül a Csigabiga másodikként újult meg, miután a Kőhídi iskolaépülettel együtt a benne működő napközinek helyet adó részt is felújították két éve. Az önkormányzat pályázatot adott le a felszegi iskola és óvoda felújítására is, de mivel nem nyert a projekt, erre a munkálatra egyelőre még várni kell – mondta a polgármester.

Az orotvai tanintézetben viszont hamarosan megkezdődhet a modernizálás – tette hozzá, kormánypénzt nyert az épület felújítására a község.

A finanszírozási szerződés aláírása jövő héten esedékes.