Újabb önkéntesbörzét tartott az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Ahogy minden évben, idén is értesítették az udvarhelyszéki civil szervezeteket a rendezvényről, emellett jelezték a helyi tanintézményeknek is, és szorgalmazták, hogy akár teljes osztályközösségek érkezzenek a börzére – számolt be Tornai Szilárd, az UIET elnöke. Hozzátette: egyre népszerűbb az önkéntesség, Székelyudvarhelyen sok fiatal aktívan végez önkéntes tevékenységeket. Igazi sikersztorik is vannak:

az UIET jelenlegi alelnöke, Pál Kinga például az első börzén ismerte meg a szervezetet.

A jelenlegi járványhelyzet miatt a kórházi és idősgondozási programokra nem tudnak fogadni, de minden más tevékenységbe bevonják a jelentkező önkénteseket is – mondta Veres Réka Orsolya a Caritas udvarhelyszéki önkénteskoordinátora. Ők minden évben részt vesznek a börzén, és örömmel mondhatják, hogy sokan hosszú távra is jelentkeznek náluk.