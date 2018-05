Újabb nagyszabású civil megmozdulást tartanak a szentegyházi erdőkért

A tavaly elültetett fenyőcsemeték 60–65 százaléka még életben van. Idén újakat ültetnek a meglévők mellé. Archív • Fotó: Tamás Attila

Legkevesebb 17 ezer facsemete elültetését tervezi szombatra a Szentegyházi Közbirtokossági Egyesület, illetve a Szentegyházi Gyermekfilharmónia a kisváros határában lévő Lok elnevezésű részen, a vízerőmű gyűjtőgátjának közelében – fejtette ki lapunknak Lőrincz Csaba, az SZKE alelnöke, aki ezúton is köszönetet mond a Silvoplant Kft-nek, amelytől a facsemeték túlnyomó részét kapták. Rámutatott,

az akcióba bevonták a helyi iskolákat és civil szervezeteket, valamint a szépvízi és a zetelaki erdészetet is, így mintegy háromszáz részvevőre számítanak.

„Reméljük, hogy ez egy alulbecsült szám, és ennél is több önkéntes jön el az eseményre” – fogalmazott.

Pozitív példa

Az SZKE alelnöke hangsúlyozta, a mostani faültetés tavaly megkezdett akciójuk folytatása, amelynek lényege, hogy ha évek is kellenek hozzá, de

újra szeretnék erdősíteni az egyesületükhöz tartozó, lecsupaszított területeket.

A megmozdulásnak ugyanakkor nevelő jellege is van, éppen ezért szeretnék, ha minél több fiatal részt venne.

Az elmúlt húsz évben egyebet nem lehetett látni nálunk, csak hogy vágják ki az erdőt, de szeretnénk, ha ez megváltozna. A szemléletváltáshoz azonban fontos, hogy pozitív példát mutassunk, ezért is szervezünk facsemete-ültetést. Persze a cél megvalósulása érdekében az is lényeges, hogy minél többen eljöjjenek és maguk is megtapasztalják, milyen érzés jót tenni

– véli Lőrincz.