Újabb különleges filmek a Berlinalén

Dafne (2019-es olasz film Federico Bondi rendezésében)

Dafne Down szindrómás, energikus és életerős fiatal nő, akinek nemcsak hétköznapi életvitele, de a gyásza is a szokásostól eltérőnek bizonyul. Édesapjával járja be a gyász útját, miközben nemcsak a távoli városban levő temetőhöz jutnak közelebb, hanem egymáshoz is. Dafne örök értékűnek bizonyuló kincset visz magával az útra, és útközben szerzett tapasztalatai megerősítik őt abban a hitében, hogy

az igazi orvosság az élet fájdalmaira, ha két elfogadó kar átölel minket.

Amikor édesapja átveszi tőle az ajándékot, mellyel Dafne meglepi őt az út végén, ismételten rájön arra, hogy két ember között lehetséges a teljes elfogadás akkor is, ha teljesen másképp látják a világot.

Rendezői válaszokból tudtuk meg, hogy a cím nem utalás a mitológiai Dafnera és, hogy a rendező kevésbé a Down-szindrómát, sokkal inkább az emberi kapcsolatokat akarta bemutatni.

A főszerepet játszó Carolina Raspanti úgy játszotta le a külön jeleneteket, hogy

nem látta át a köztük lévő összefüggéseket, lényegében saját magát alakította a forgatókönyvben szereplő leírásból kiindulva.

Mivel nem kedveli, ha változnak körülötte a dolgok, a filmben is az a munkahelye, mint a valós életében, egy szupermarketben dolgozik. A rendező arról is beszámolt, hogy Carolina az öt hetes forgatás alatt sosem fáradt el és a stáb tagjaival, valamint a színészekkel a film elkészülte után is tartja a kapcsolatot.