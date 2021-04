Újabb két héttel meghosszabbítják a korlátozó intézkedéseket Sepsiszentgyörgyön

Mivel vasárnap nem végeztek teszteket, hétfőn egyetlen új koronavírus-fertőzés sem került nyilvántartásba Kovászna megyében – miközben egy nappal korábban rekordközeli, 154 új beteget azonosítottak. A megyeszékhelyen továbbra is magas a fertőzöttek száma, ezért újabb 14 nappal meghosszabbítják a korlátozó intézkedéseket.

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Új esetek hiányában a megyei és sepsiszentgyörgyi szinten is csökkent a 14 napra számolt fertőzöttségi mutató, a Kovászna megyei incidencia a vasárnapi 2,94 ezrelékről 2,87 ezrelékre, a sepsiszentgyörgyi pedig 5,9 ezrelékről 5,77-re esett vissza.

A megyeszékhelyen még így is magas a fertőzöttek száma, ezért a megyei készenléti bizottság újabb 14 nappal meghosszabbította a korlátozó intézkedéseket. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat arról tájékoztat, hogy ennek értelmében pénteken, szombaton és vasárnap 18 órától továbbra is bezárnak az üzletek, 20 óra után pedig tilos a lakóhely elhagyása, az edzőtermek továbbra is zárva maradnak.

A prefektúra közleménye szerint Háromszéken Sepsiszentgyörgyön, Vargyason, Uzonban, Árkoson, Kézdialmáson és Kommandón 4 ezrelék felett van a fertőzöttségi mutató, de egyik településen sem haladja meg a 7,5 ezreléket. Kovászna városában, Kőröspatakon és Illyefalván az incidencia meghaladja a 3 ezreléket, de nem lépi át a 4-et. Tizennégy településen, és ezek között van a másik három Kovászna megyei város – Kézdivásárhely, Barót, Bodzaforduló – a mutató 1,5 és 3 ezrelék között van. Négy településen a hétfői adatok szerint egyetlen koronavírusos eset sem szerepel a nyilvántartásban.

Az ellenőrzések során vasárnaptól hétfőig 65 bírságot róttak ki 10 ezer lej értékben a járványügyi korlátozások be nem tartása miatt. Az oltásközpontokban eddig 30 076 személyt immunizáltak.