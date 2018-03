Újabb elismerés a székelyudvarhelyi alkotásnak

• Fotó: Legendárium/Facebook

Miután a Barabás Árpád által rendezett A Tejút és a varázspatkó február elején a kaliforniai IndieFest filmvesztiválon kiválósági díjat kapott, Kelet-Európában és animációs kategóriában egyedüliként, magáénak tudhatja a Calcutta International Film Festival februári, legjobb animációs filmnek járó díját is.

Ebben a hónapban a kategória egyedüli díjazottjai vagyunk

– közölte Fazakas Szabolcs projektvezető.

Ezzel a rajzfilmet beválogatták a decemberi, Kalkuttában megtartandó gálára és vetítésre, így esélyes az Arany Róka-díjra is, amelyért az év különböző hónapjainak legjobbjai szállnak versenybe. A fesztivál februári díjazottjai között egy magyarországi és egy román alkotás is van. Rövidfilm kategóriában Banner-Szűcs Loránd Sandwich című filmjét jutalmazták, míg dokumentumfilm kategóriájában Adela Vrinceanu Celebidachi I am what I have learned to be című filmje dicséretben részesült.