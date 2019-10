Újabb drámaosztály indul a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Középiskolában

Képünk illusztráció • Fotó: Osonó Színházműhely

A következő tanévben induló osztályba 2020 májusában szervezik meg a felvételit, de már most elkezdődnek a rendszeres felkészítők. Legközelebb október 19-én 16 órakor a Plugor Sándor Művészeti Líceumban tartanak tájékoztatót a szaktantárgyakról az érdeklődőknek, majd november 2-án 16 órakor lesz felvételi felkészítő.

A közel húszéves hagyománnyal rendelkező drámatagozatról már hét színészosztály ballagott el, jelenleg két évfolyama van, minden második évben indítanak osztályt. A diákok több alkalommal elnyerték a legjobb romániai drámatagozatnak járó minisztériumi díjat a csoportos és az egyéni országos tantárgyversenyeken. Legutóbb a Juventus Fesztiválon kapott első díjat a végzős drámások előadása. A drámaosztályban összetett szakmai képzésben részesülnek a diákok, színészmesterség, improvizáció, beszédtechnika, művészi beszéd, színpadi mozgás, retorika, médiaismeret, újságírás, filmművészet, színháztörténet és pályázatírás óráik vannak.

A szaktantárgyakat szakképzett tanárok és színész- pedagógusok tanítják. Az iskola elvégzése után a diákok a kötelező érettségi mellett szakérettségit is letesznek, így szakképesítést elismerő oklevelet is kapnak. A drámaosztály elvégzése nagyobb esélyt nyújt a színművészeti egyetemek színész-, bábszínész-, rendező-, teatrológia- szakára való bejutásra. Az állandó beszédtechnika és művészi beszéd órák, valamint a kommunikációs készség kialakulása elősegíti a jogi, politikai, pedagógiai, illetve a TV- és rádió műsorvezetői pályákon való érvényesülést. A filozófia, pszichológia, szociológia, teológia, hitoktatói szakokra is megkönnyíti a felvételit a színészosztályban szerzett ember és önismeret –fogalmaz Fazakas Misi. A más településekről érkező diákoknak az iskola korszerű bentlakást biztosít. Érdeklődni a 0740-578-725-ös telefonszámon lehet, tájékozódni pedig a drámatagozat honlapján.