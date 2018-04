Újabb „hadjárat” a zászlók, feliratok elhelyezése és sorrendje miatt

A csíkkozmási községháza. A zászlók, táblák elhelyezését is kifogásolják • Fotó: Pinti Attila

Véget nem érőnek tűnik az egyesület által indított bírósági eljárások sora – legutóbb épp ismét Csíkkozmás polgármesterét perelte be az ADEC. Talán nem véletlen, hogy a Községháza feliratok levételéért kezdeményezett első per Csíkszéken az akkori kozmási községvezető ellen kezdődött, és most

egy „második körre” újabb kifogásokkal tért vissza a Dan Tanasă vezette szervezet.

A felirat már rég nincs a helyén, de most nemcsak a per indokai, hanem ennek módja is változott. Az ADEC keresete, amely korábbi esetekben nem volt hosszabb két-három oldalnál, most tizenkét oldalon, szinte szőrszálhasogatásnak nevezhető aprólékossággal sorolja és indokolja azokat az általuk törvénytelennek tartott helyzeteket, amelyeket a törvény szigorával kellene rendezni Csíkkozmáson – a március végén iktatott keresetlevél másolatát kérésünkre a Hargita Megyei Törvényszék küldte el szerkesztőségünknek.

A felperes azt kéri a bíróságtól, hogy négy olyan intézkedésre kötelezze a kozmási polgármestert, amely szerintük jelenleg sértik a Románia zászlójára, címerére, és a középületek feliratozására vonatkozó törvényes előírásokat.

Megjegyzik azt is, hogy tavaly novemberben ugyanezt hivatalos levélben jelezték a polgármesternek.