Új vezetőre vár a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal beruházási és fejlesztési osztálya

Nyitott kérdés: lesz-e beruházási és fejlesztési igazgató Székelyudvarhelyen? • Fotó: Erdély Bálint Előd

Szabó Sámuel augusztus közepén mondott le beruházási és fejlesztési igazgatói tisztségéről. Székelyudvarhely polgármesteri hivatalnál érdeklődve Zörgő Noémi sajtószóvivőtől megtudtuk, hogy nem könnyű ezt a tisztséget betölteni, hiszen „a beruházási és fejlesztési igazgatói pozíció egy komplex feladatkörű állás, ahol a tapasztalat és a tudás kulcsfontossággal bír” – erről májusban hosszan beszélt lapunknak Szabó Sámuel. A hivatal negyed éve van abban a helyzetben, hogy a csapat irányítását, a különféle döntések meghozatalát nem egyetlen személy végzi, így tehát a folyamat nehezebben, lassabban zajlik.

Ezért is hangzott el az utóbbi időben többször is a városvezetés részéről, hogy bátorítjuk mindazokat, akik ilyen téren tapasztalattal és tudással rendelkeznek, hogy csatlakozzanak a jelenlegi csapathoz, ezzel is segítve a projektek megvalósítását

– tette hozzá Zörgő Noémi.

A hivatali tisztségre a törvények értelmében versenyvizsgát kell kiírni, ezt a polgármesteri hivatal meg is tette, a határidő pedig a napokban lejárt. Zörgő Noémi sajtószóvivőtől megtudtuk, hogy nem volt tolongás:

mindössze egyetlen jelentkező nyújtotta be pályázati dossziéját a városháza humán erőforrás és bérszámfejtő irodáján.

Amennyiben az általa leadott dokumentáció megfelel a követelményeknek, írásbeli vizsgát is tennie kell. Ha nem, akkor újra ki kell írniuk az álláshirdetést – tette hozzá a sajtószóvivő.