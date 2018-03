Új városmenedzsere van Gyergyószentmiklósnak

Hétfőtől Pál Levente közgazdász Gyergyószentmiklós városmenedzsere – jelentette be Nagy Zoltán polgármester szerdai sajtótájékoztatóján. Pál Levente tanácsosi tisztségéről lemondott, a továbbiakban nem kíván politikai szerepet sem vállalni. A városháza működésének gördülékenyebbé tételén, koordinálásán dolgozik.

Pál Levente és Nagy Zoltán • Fotó: Baricz-Tamás Imola

„Pál Leventében látom a város menedzserét, szakmailag jól felkészült, és az elmúlt időszak tapasztalatából van rálátása is erre a feladatra.

A hivatal működésének az olajozottságáért fog felelni az elkövetkező két és fél évben

– ismertette a Gyergyószentmiklós polgármestere, hozzátéve, hogy Pál Levente korábban is látott el vezetői tisztségeket, és az elmúlt időszakban tanácsosként a gazdasági bizottságban fejtette ki tevékenységét. A városmenedzser a város legmagasabb köztisztviselői pozíciójában levő személy, aki tulajdonképpen

az operatív működésért felel összhangban a polgármester és alpolgármester tevékenységével.

„A közigazgatási törvény értelmében a városmenedzser szerződése a polgármester mandátumáig tart, de maradhat is az állásában, ha váltásra kerül sor” – jelezte Nagy Zoltán. Továbbá arról is beszélt, hogy a korábbi városmenedzser, Molnár Judith tavaly decemberben nyújtotta be lelmondását, az ő személyes döntése volt.

Összehangolás a fő feladat

Pál Levente korábban négy évig volt a művelődési központ vezetője, majd a Caritas Vidékfejlesztés gyergyószentmiklósi vezetésében vett részt, önkormányzati képviselőként tevékenykedett a gazdasági bizottság elnökeként. Mint mondta, tanácsosként is volt rálátása a városmenedzseri tevékenységre, és kihasználva a lehetőséget az állás megpályázásával, még közelebb került a hivatalhoz.

A „székkel” járó tulajdonképpeni munkát, a feladatait már ismeri.

„A városmenedzseri állás széleskörű pozíció, tulajdonképpen a városháza működésének az összehangolása a feladatom, beleértve a pályázatok nyomon követését és végrehajtását is, illetve a hivatalon belüli osztályok működésének koordinálása” – fogalmazott Pál Levente.

A városmenedzsernek harminc nap alatt kell lemondania a többi tisztségéről. Pál Levente tanácsosi tisztségéből való felmentését már jegyeztette, párttagságáról és politikai szerepvállalásáról is lemond, ez amúgy nem kötelező. „A városmenedzseri állás nem párt- vagy politikai funkció” – tette hozzá.