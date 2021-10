Új program szerint működnek keddtől Maros megye oltóközpontjai

Jelentősen megnövekedett Maros megyében az oltási kérelmek száma, erre való tekintettel a megyei prefektúra megváltoztatta a térségben működő tizenhét oltóközpont nyitvatartási programját, így október 26-tól már az új program szerint zajlik az immunizálás – derül ki a Maros megyei prefektusi hivatal által szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményből.

Képünk illusztráció • Fotó: Jakab Mónika

Az oltópontok új programját települések szerint táblázatba rendezve a Maros Megyei Prefektúra honlapján lehet megtekinteni.

HIRDETÉS

A közleményben továbbá arra is felhívták a figyelmet, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal vendégházában működő oltóközpontban most már a Moderna vakcinájával is immunizálnak, a megye összes többi központjában viszont telefonos egyeztetés útján lehet Moderna oltást igényelni.

Az egyeztetéshez szükséges telefonszámokhoz a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság honlapján férhetnek hozzá az érdekeltek.