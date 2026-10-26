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Új lyukakat ütnek a nadrágszíjba idén a vállalkozások

Egyelőre nemigen üti a széle a hosszát. Rosszabb az idei év a vállalkozások számára a tavalyinál.

Egyelőre nemigen üti a széle a hosszát. Rosszabb az idei év a vállalkozások számára a tavalyinál.

Fotó: Borbély Fanni

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A térség elszigetelt, távol van az autópályáktól, és a jó munkaerőt elszívja az európai piac. Hargita megye országos viszonylatban sincs jó helyzetben – a megyei iparkamara elnöke szerint –, és ezt csak tovább rontják az általános gazdasági gondok.

Széchely István

2026. október 26., 07:532026. október 26., 07:53

Majdnem 5 százalékkal nőtt idén a fizetésképtelenséget jelentő vállalkozások aránya a múlt évihez képest, az országos trend Hargita megyében is hasonló, de

a megye több szempontból is rosszabb gazdasági helyzetben van, mint más térségek,

véli Balási Csaba, a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki szerint ugyan a múlt év sem volt egy gyümölcsöző esztendő a vállalkozói szektorban, de az idei még rosszabb.

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Mindenki, aki vásárol, láthatja, hogy ugyanaz a pénz már 28-30 százalékkal kevesebbet ér, mint az év elején, tehát ha a januári értéket 100 százaléknak vesszük, akkor a pénz mostani értéke már csak 70-72 százalék, „tehát óriási az infláció”. Balási Csaba szerint ha valaki úgy látja, hogy több vendéglátóipari egység zárt be idén, nem téved, ugyanis

ha az embereknek a zsebében nem marad pénz, akkor a vendéglők lesznek az elsők, amikről lemondanak,

így az első hullámban azok zárnak be.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

Az energiaár-növekedés még az importárut is megdrágítja

„Én azt látom, hogy ez az egész mostani helyzet egy hosszas és összetett folyamatnak az eredménye. Az első ok a kormány 2026-os gazdaságpolitikája.

Idézet
Megnövelték az adót, felemelték a TVA-t 18-ról 21 százalékra, ami generált egy 3 százalékos árnövekedést. Ugyanakkor 10 százalékról 16-ra növelték a nyereségadót. Ezek közvetve már kihatnak a gazdaságra.

De menjünk tovább: a vállalkozásoknak a fix rezsiköltségei is lényegesen megnőttek, gondolok itt a villamosenergiára, de a gázra is. Azok a vállalatok, amelyek termelnek, mindkettőt, vagy valamelyiket mindenféleképpen nagyobb mennyiségben használják. Az energiaáraknak a növekedése egy nagyon-nagyon fontos tényező,

Idézet
mivel az energiaárak minden egyes árunak az árában megjelennek, ami megfordul Romániában, beleértve azokat is, amelyek importból jönnek.

És ehhez még hozzájön az üzemanyagár is, ami folyamatosan emelkedik” – taglalta a gazdasági nehézségekhez vezető okokat a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az adóemelés visszafelé is elsülhet és láncreakcióhoz vezethet

Véleménye szerint a legnagyobb probléma a magas költségvetési hiány, amit egy inkompetens kormány adóemeléssel próbál megoldani. Ez viszont fordítva sülhet el, nagyon súlyos következményekkel járhat és óriási bizonytalanságot generálhat a lakosság és a vállalkozók körében.

A magas adóterhek miatt csökken a nyereség, de ennek nem csak az a következménye, hogy a vállalkozók nem visznek haza több pénzt – hangsúlyozta Balási Csaba –, hanem az is, hogy

újabb beruházásokat nem tudnak megvalósítani.

Továbbá, ha nincs pénz a piacon, az csökkenti a belső fogyasztást, az pedig likviditási gondokhoz vezet.

A belső fogyasztás csökkenésével párhuzamosan a finanszírozási költségek egyre csak nőnek, tehát egyre nehezebb lesz hitelhez jutni, vagy egyre több garanciát kell biztosítson az a vállalkozó, aki hitelből próbál finanszírozni.

Ez pedig végül azt eredményezi, hogy minden beruházást, amit hitelből szeretnének elvégezni, jórészt elhalasztják – részletezte az összefüggéseket a szakember.

• Fotó: Pixabay.com Galéria

Fotó: Pixabay.com

Bürokrácia a mindennapokban

És ha mindez nem volna elég, a bürokrácia – amely miatt az állam nem tud hatékonyan működni – még a legkitartóbb vállalkozók türelmét is próbára teszi. „A bürokrácia a mindennapokban arról szól, hogy

Idézet
például elmegyek a pénzügyhöz, amelynek mindenféle adata megvan a vállalkozásomról, mégis bejegyzési okmányokat kérnek tőlem.

Ugyanezt kéri a bank is, miközben a banknak is rálátásra van minden gazdasági vállalkozásra. És ezeket az okmányokat állandóan kell frissíteni, állandóan meg kell újítani.”

„A jó munkaerőt a nyugat-európai piac elszívja”

Balási Csaba szerint komoly probléma – ami Hargita megyét is fokozottan érinti – a munkaerő-elvándorlás, valamint a termelékenység csökkenése.

„A jó munkaerőt a nyugat-európai piac elszívja. Mivel itt csökken a fizetőképesség, a fizetőképes kereslet, az emberek rákényszerülnek, hogy a megélhetésüket újratervezzék és máshová menjenek. És

Idézet
végső soron az is probléma, hogy a termelékenység még mindig nagyon alacsony”

– magyarázta.

Utóbbi esetében van egy óriási, feloldásra váró ellenmondás is Balási Csaba szerint: az államnak több adóbevételre lenne szüksége, miközben a vállalkozásoknak kevesebb teherre és több fizetőképes megrendelése. Emiatt ő úgy látja, hogy gazdaságpolitikai szempontból az adóemelés nem egy járható út.

Veszélyes folyamatok

A szakember szerint, aki maga is vállalkozó, több nagyon veszélyes folyamat zajlik a gazdaságban:

  • a vásárlóerő csökken,

  • az infláció és az adóemelések miatt kevesebb pénz marad a háztartásokban,

  • a cégek költségei – energia, bérek, alapanyagok, adók és adminisztráció – növekednek,

  • nagyon sérülékenyek a fizetési láncok – ha egy nagyobb beruházó nem tud fizetni, az maga alá temeti több kisebb beszállító vállalkozásnak a fizetőképességét is.

A költségnövekedésekhez Hargita megye esetében még indokolatlan szemétdíjak és nagy helyiadó-növekedések is hozzájöhetnek Balási Csaba szerint.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ilyen növekedési számokkal csak visszaesést lehet elérni

Az új kormánynak a gazdaság stabilizálása és a 2027-es, hiánycsökkentést biztosító költségvetés elfogadása a két legfontosabb feladata. A mozgástere azonban nagyon szűkös a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint, ugyanis

a kormány nem engedheti meg magának, hogy nagy hitelből finanszírozzon gazdaságélénkítő csomagokat.

Az egyetlen lehetőséget ő az EU-s forrásokban látja.

Jelenleg viszont szerkezeti válságban van az ország gazdaságpolitikája – ami véleménye szerint a legnagyobb probléma –, és a kiszámíthatóság hiánya, valamint az instabil adópolitika miatt a vállalkozások nem tudnak tervezni.

A gazdasági növekedés 2025-ben 0,7 százalékos volt Romániában, és 2026-ra az előrejelzés csak 0,1 százalék körüli értéket mutat, ami már olyan alacsony, hogy Balási Csaba szerint félő, hogy átfordul a negatív tartományba. A gazdasági visszaesést nem lehet elkerülni ezekkel a növekedési adatokkal – mondta.

Határozottan úgy látja, hogy az idei év rosszabb a tavalyinál a vállalkozói szektor számára, és ezt számokkal is megindokolta. „A cégnyilvántartás adatai szerint a fizetésképtelenségi eljárás alá vont vállalkozások száma 4,85 százalékos emelkedést mutat 2025 azonos periódusához képest. 4782 vállalkozás került fizetésképtelenségi eljárás alá, azaz jutott csődközelbe idén.”

A nagyjából 5 százalékos növekedés Hargita megyére is érvényes,

és ennek a gyakorlati hatását úgy kell elképzelni szerinte, hogy 1000 alkalmazottból idén 50-nel több kerül utcára, mint tavaly.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Vérszegény csatlakozási lehetőségek az autópálya-artériába

„Hargita megyében eleve rosszabb a helyzet, mivel Csíkszeredától a legközelebbi autópálya 150 kilométerre vagy 220 kilométerre található. Ebből az okból, tehát az autópálya-infrastruktúra távolsága miatt ide nem jön semmilyen tőke. Az a kevés, ami jön és amiről beszélnek jobbra-balra, az jelentős számú munkahelyet nem fog generálni egyelőre, ezt így látom.

Idézet
Még ha meg is épül Ditrónál a Moldvai átjárószakasz, az Csíkszeredától továbbra is 60-70 kilométerre van. Az nagyon sok ilyen szempontból”

– magyarázta a szakember.

Úgy véli, a politikusaink legalább egy gyorsforgalmi utat ki kellene lobbizzanak például Brassó irányába, hiszen már ott is épül az autópálya Bákó megye felé, „és valahol kell egy olyan bekötőút, ami a leközelebbi pontnál minket is bekapcsol ebbe az artériába”.

Ő ezt nagyon hiányolja, és véleménye szerint ez az egyik legfontosabb, megoldásra váró problémája a Hargita megyei gazdaságnak. Vannak ugyan még ilyen értelemben elszigetelt térségek az országban, gazdaságilag hasonló helyzetben, de azok jó része mind jobban fog fejlődni a jövőben, mert lesz autópályájuk – mondta.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Gazdaság
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