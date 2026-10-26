Új lyukakat ütnek a nadrágszíjba idén a vállalkozások

Egyelőre nemigen üti a széle a hosszát. Rosszabb az idei év a vállalkozások számára a tavalyinál.
Fotó: Borbély Fanni
A térség elszigetelt, távol van az autópályáktól, és a jó munkaerőt elszívja az európai piac. Hargita megye országos viszonylatban sincs jó helyzetben – a megyei iparkamara elnöke szerint –, és ezt csak tovább rontják az általános gazdasági gondok.
Majdnem 5 százalékkal nőtt idén a fizetésképtelenséget jelentő vállalkozások aránya a múlt évihez képest, az országos trend Hargita megyében is hasonló, de
véli Balási Csaba, a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki szerint ugyan a múlt év sem volt egy gyümölcsöző esztendő a vállalkozói szektorban, de az idei még rosszabb.
Mindenki, aki vásárol, láthatja, hogy ugyanaz a pénz már 28-30 százalékkal kevesebbet ér, mint az év elején, tehát ha a januári értéket 100 százaléknak vesszük, akkor a pénz mostani értéke már csak 70-72 százalék, „tehát óriási az infláció”. Balási Csaba szerint ha valaki úgy látja, hogy több vendéglátóipari egység zárt be idén, nem téved, ugyanis
így az első hullámban azok zárnak be.
Fotó: Pixabay
„Én azt látom, hogy ez az egész mostani helyzet egy hosszas és összetett folyamatnak az eredménye. Az első ok a kormány 2026-os gazdaságpolitikája.
De menjünk tovább: a vállalkozásoknak a fix rezsiköltségei is lényegesen megnőttek, gondolok itt a villamosenergiára, de a gázra is. Azok a vállalatok, amelyek termelnek, mindkettőt, vagy valamelyiket mindenféleképpen nagyobb mennyiségben használják. Az energiaáraknak a növekedése egy nagyon-nagyon fontos tényező,
És ehhez még hozzájön az üzemanyagár is, ami folyamatosan emelkedik” – taglalta a gazdasági nehézségekhez vezető okokat a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke.
Fotó: Borbély Fanni
Véleménye szerint a legnagyobb probléma a magas költségvetési hiány, amit egy inkompetens kormány adóemeléssel próbál megoldani. Ez viszont fordítva sülhet el, nagyon súlyos következményekkel járhat és óriási bizonytalanságot generálhat a lakosság és a vállalkozók körében.
A magas adóterhek miatt csökken a nyereség, de ennek nem csak az a következménye, hogy a vállalkozók nem visznek haza több pénzt – hangsúlyozta Balási Csaba –, hanem az is, hogy
Továbbá, ha nincs pénz a piacon, az csökkenti a belső fogyasztást, az pedig likviditási gondokhoz vezet.
A belső fogyasztás csökkenésével párhuzamosan a finanszírozási költségek egyre csak nőnek, tehát egyre nehezebb lesz hitelhez jutni, vagy egyre több garanciát kell biztosítson az a vállalkozó, aki hitelből próbál finanszírozni.
Ez pedig végül azt eredményezi, hogy minden beruházást, amit hitelből szeretnének elvégezni, jórészt elhalasztják – részletezte az összefüggéseket a szakember.
Fotó: Pixabay.com
És ha mindez nem volna elég, a bürokrácia – amely miatt az állam nem tud hatékonyan működni – még a legkitartóbb vállalkozók türelmét is próbára teszi. „A bürokrácia a mindennapokban arról szól, hogy
Ugyanezt kéri a bank is, miközben a banknak is rálátásra van minden gazdasági vállalkozásra. És ezeket az okmányokat állandóan kell frissíteni, állandóan meg kell újítani.”
Balási Csaba szerint komoly probléma – ami Hargita megyét is fokozottan érinti – a munkaerő-elvándorlás, valamint a termelékenység csökkenése.
„A jó munkaerőt a nyugat-európai piac elszívja. Mivel itt csökken a fizetőképesség, a fizetőképes kereslet, az emberek rákényszerülnek, hogy a megélhetésüket újratervezzék és máshová menjenek. És
– magyarázta.
Utóbbi esetében van egy óriási, feloldásra váró ellenmondás is Balási Csaba szerint: az államnak több adóbevételre lenne szüksége, miközben a vállalkozásoknak kevesebb teherre és több fizetőképes megrendelése. Emiatt ő úgy látja, hogy gazdaságpolitikai szempontból az adóemelés nem egy járható út.
A szakember szerint, aki maga is vállalkozó, több nagyon veszélyes folyamat zajlik a gazdaságban:
a vásárlóerő csökken,
az infláció és az adóemelések miatt kevesebb pénz marad a háztartásokban,
a cégek költségei – energia, bérek, alapanyagok, adók és adminisztráció – növekednek,
nagyon sérülékenyek a fizetési láncok – ha egy nagyobb beruházó nem tud fizetni, az maga alá temeti több kisebb beszállító vállalkozásnak a fizetőképességét is.
A költségnövekedésekhez Hargita megye esetében még indokolatlan szemétdíjak és nagy helyiadó-növekedések is hozzájöhetnek Balási Csaba szerint.
Fotó: Borbély Fanni
Az új kormánynak a gazdaság stabilizálása és a 2027-es, hiánycsökkentést biztosító költségvetés elfogadása a két legfontosabb feladata. A mozgástere azonban nagyon szűkös a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint, ugyanis
Az egyetlen lehetőséget ő az EU-s forrásokban látja.
Jelenleg viszont szerkezeti válságban van az ország gazdaságpolitikája – ami véleménye szerint a legnagyobb probléma –, és a kiszámíthatóság hiánya, valamint az instabil adópolitika miatt a vállalkozások nem tudnak tervezni.
A gazdasági növekedés 2025-ben 0,7 százalékos volt Romániában, és 2026-ra az előrejelzés csak 0,1 százalék körüli értéket mutat, ami már olyan alacsony, hogy Balási Csaba szerint félő, hogy átfordul a negatív tartományba. A gazdasági visszaesést nem lehet elkerülni ezekkel a növekedési adatokkal – mondta.
Határozottan úgy látja, hogy az idei év rosszabb a tavalyinál a vállalkozói szektor számára, és ezt számokkal is megindokolta. „A cégnyilvántartás adatai szerint a fizetésképtelenségi eljárás alá vont vállalkozások száma 4,85 százalékos emelkedést mutat 2025 azonos periódusához képest. 4782 vállalkozás került fizetésképtelenségi eljárás alá, azaz jutott csődközelbe idén.”
és ennek a gyakorlati hatását úgy kell elképzelni szerinte, hogy 1000 alkalmazottból idén 50-nel több kerül utcára, mint tavaly.
Fotó: Borbély Fanni
„Hargita megyében eleve rosszabb a helyzet, mivel Csíkszeredától a legközelebbi autópálya 150 kilométerre vagy 220 kilométerre található. Ebből az okból, tehát az autópálya-infrastruktúra távolsága miatt ide nem jön semmilyen tőke. Az a kevés, ami jön és amiről beszélnek jobbra-balra, az jelentős számú munkahelyet nem fog generálni egyelőre, ezt így látom.
– magyarázta a szakember.
Úgy véli, a politikusaink legalább egy gyorsforgalmi utat ki kellene lobbizzanak például Brassó irányába, hiszen már ott is épül az autópálya Bákó megye felé, „és valahol kell egy olyan bekötőút, ami a leközelebbi pontnál minket is bekapcsol ebbe az artériába”.
Ő ezt nagyon hiányolja, és véleménye szerint ez az egyik legfontosabb, megoldásra váró problémája a Hargita megyei gazdaságnak. Vannak ugyan még ilyen értelemben elszigetelt térségek az országban, gazdaságilag hasonló helyzetben, de azok jó része mind jobban fog fejlődni a jövőben, mert lesz autópályájuk – mondta.
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