Új helyszín, régi motorosok: festői környezetben tartják az idei SZMÖ Motorostalálkozót és Rockfesztivált

„Hargitafürdő egy gyönyörű hely, ezért érdemes lesz kilátogatni a Székely Motoros Összefogás idei fesztiváljára már csak a helyszín miatt is. Ugyanakkor azért is jó lesz részt venni, mert nagyon jó zenekarok lépnek majd fel, továbbá ne feledjük azt sem, hogy idén is a jótékonyság a rendezvény fő célja. Nem utolsósorban pedig azért érdemes eljönni, hogy együtt legyünk” – ezekkel az érvekkel hív a VIII. SZMÖ Motorostalálkozóra Gergely Mátyás szervező.

A július 7–10. között zajló motoros fesztivált két év kihagyás után szervezik meg idén új helyszínen, a hargitafürdői biatlonpályán. Hasonlóan, mint a korábbi években, ezúttal is számos szórakoztató programja lesz a rendezvénynek, a koncertek mellett ügyességi vetélkedők, szerszámbemutató, motoros kiállítás, utcazene és humoristák fellépései színesítik a fesztivált. „Úgy próbáltuk összeállítani a zenei palettát, hogy mindenki találja meg a kedvére valót, ugyanakkor figyeltünk arra is, hogy a feltörekvő zenekarok is lehetőséget kapjanak a megmutatkozásra” – jegyezte meg Gergely Mátyás. Hozzátette,