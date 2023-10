Udvarokra betörő medvéket kellett elkergetni

Gyergyósalamásról, Borszékről, Lövétéről, Fenyédről, Székelyvarságról, Tölgyesről és Parajdról jelentették medvék jelenlétét a 112-es segélyhívó számot tárcsázva.

Székelyvarságon és Lövétén is egy-egy háztartás udvarára tört be a nagyvad, amelyek elkergetésében a csendőrség munkatársai is segédkeztek.

Ez év eleje óta egyébként összesen 365 segélyhívást kaptak a Hargita megyei hatóságok hasonló problémák miatt – olvasható a közleményben.