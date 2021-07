Udvarhelyszéki önkéntesek indítottak programot a nők elleni erőszak visszaszorításáért

Határozottságra, bátorságra van szükség ahhoz, hogy az otthoni erőszak mérgező közegéből ki lehessen lépni – vallják a MEGTÖRTént program kezdeményezői. Ugyanakkor létfontosságú lehet a külső segítség is, ezért a nőkkel szemben elkövetett bántalmazási esetek visszaszorításához fontos a civil szervezetek és a politikum együttműködése.

A MEGTÖRTént kezdeményezőinek célja felhívni a bántalmazott nők figyelmét arra, hogy bátran kérjenek segítséget • Fotó: Erdély Bálint Előd

„A nők elleni erőszak olyan kérdéskör, amelyet Székelyföldön is tabuként kezelünk, viszont ha minél többet beszélünk róla, minél inkább bátorítjuk a hölgyeket, annál inkább vissza tudjuk szorítani ezt a jelenséget” – magyarázta Arros Orsolya.

A politikus példaként említette, hogy Hargita megyében az Áradat Egyesülettel dolgozott együtt a Nőszervezet, és 3200 diákhoz értek el Az élet erőszakos oldala című programon keresztül.

Sok esetben az anyagi kiszolgáltatottság miatt nehéz a bántalmazott nőknek kilépni egy-egy kapcsolatból, de fontos, hogy bátran forduljanak jogászokhoz, pszichológusokhoz.

A kampány célja tehát az, hogy merjünk segítséget kérni – összegezte az elnök.

Itt az alkalom

A MEGTÖRTént program keretében csütörtökön 18 órakor vetítéssel egybekötött nyilvános fórumot szerveznek Székelyudvarhelyen, a Páva étteremben. „Ne a rossz mintákat örökítsük tovább” – mondta Arros Orsolya annak kapcsán, hogy az eseményre meghívott pszichológusok, politikusok, jogászok kitérnek majd a toxikus családi környezetben nevelkedő gyerekek helyzetére is. A program mindenki számára nyitott, mondta Pál Boglárka, ezért a megbeszélésre nemcsak nőket, hanem férfiakat is várnak, hiszen a teljes képhez az ő meglátásaikra, ötleteikre is szükség van.