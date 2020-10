Tűzzel-vassal továbbvinni a nyomtatott gyermeklapokat

Szabályokhoz kötött a temetőlátogatás mindenszentekkor és halottak napján

A szabadtéri maszkviselés szabálya a temetőkertek esetében is érvényes, mint ahogyan a távolságtartást is be kell tartani azoknak, akik halottaik sírjához látogatnak el. Székelyföld több településén már második hete a piros forgatókönyv van érvényben, ezért elővigyázatosságra intenek a hatóságok.