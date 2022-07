Tusványos: nem csak érzelmi kérdés magyar állampolgárnak lenni

Mára már több mint 55 ezer erdélyi magyar igényelte a magyar állampolgárságot, míg világszerte 1,1 millióan adták be kérésüket az állampolgárság megszerzésére – mondta el Sándor Krisztina, az Edélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke Tusványoson szerda délután, a Kós Károly sátorban. Beszámolója alapján

már tizenkét éve állandóan zajlik a honosítási folyamat, valamint az anyakönyveztetés, amely a születések, házasságkötések és elhalálozások regisztrálását illeti, és továbbra sem fejeződik be.

A könnyített honosítási folyamat kezdeti időszakban állampolgárságot igénylők motivációja több esetben érzelmi indíttatású volt, de sokan a külföldi munkavállalás miatt adták be irataikat az illetékes irodák egyikébe.

Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács jelenleg is közös erővel dolgozik azon, hogy mindenki, aki jogosult rá, megkapja a magyar állampolgárságot – hangzott el a beszélgetésen.

Azok közül pedig, akik máig nem éltek a lehetőséggel, sokaknak a szükséges dokumentumok megszerzése lehet gond, illetve akadnak elvi kifogásokra hivatkozók is

A levélszavazatok kapcsán Tamás Sándor elmondta, a román állam részéről intézményes szinten nem merült fel ellenállás, és a román posta is rendben célba juttatta ezeket. Ezt megerősítette az EMNT ügyvezető elnöke is, aki szerint

Rostás Szabolcs, a Krónika főszerkesztőjének felvetése szerint egyesek a szavazatok értékét, valamint az üzemanyagárakból fakadó megkülönböztetést is diszkriminációnak tartják, amire a megyei tanácselnök a nemzetpolitikai kérdések fontosságának kiemelésével válaszolt: „Nekünk azok a fontos kérdések, amelyek létkérdések. (…) A babakötvények, az anyasági támogatás, az oktatási és nevelési támogatás kérdése Budapesten, a magyar parlamentben apróbb költségvetési tételek.

Akik eddig távolságtartóak, vagy elutasítóak voltak, a háború kirobbanása óta kétszer is meggondolták a magyar állampolgárság igénylését

– fogalmazott.

Kiemelte, hogy interetnikus környezetben, a Partiumban és a Bánságban is nagyon sokan térnek be vegyes családokból olyanok, akik bizonyítottan magyar felmenőkkel rendelkeznek, és felnőttképzésen sajátítják, vagy mélyítik el a magyar nyelvet, hogy megszerezhessék az állampolgárságot. Elmondása szerint akad, aki az útlevél – de nem csak – miatt nyújtják be kéréseiket.

A beszélgetés végén a meghívottak kifejtették, hogy továbbra is dolgozni fognak a magyar állampolgársági igénylések feldolgozásán, hiszen ahogy a megyei tanács elnöke fogalmazott: „nem csak érzelmi kérdés magyar állampolgárnak lenni.”