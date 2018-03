Turizmusfejlesztési céllal alakul meg az Európai Piknik Szövetség

Öt uniós tagország hat települése alapítja meg az Európai Piknik Szövetséget, amely révén ötmillió euróra pályáznának Brüsszelben. Csíkcsicsó is a szövetség tagja lenne, erről már szándéknyilatkozatot is aláírt a polgármester.

• Fotó: Veres Nándor

Kérdésünkre azt is tisztázta Péter Lukács, hogy egyelőre csak baráti kapcsolat fűzi Csicsót Cserkeszőlőhöz, de a tervek szerint idén testvértelepülési megállapodást is kötnek. Fejlesztési terveikkel kapcsolatban pedig rámutatott, elsősorban sízési lehetőségekhez kapcsolnának egy wellnessközpont kínálta lehetőségeket Hargitafürdőn vagy Piricskén – erről később döntenek. Az elképzelés ugyanis az, hogy a téli sízési lehetőség mellett a nyári időszakban is legyen vonzereje a létesítményüknek, amelyben konferenciatermet működtetnének, illetve testvértelepülések házaként is funkcionálna.

Miért piknik szövetség?



Az előzményekkel kapcsolatban a csíkszéki elöljáró azt is kifejtette, hogy mivel Szinyei Merse Pál Majális című festménye Magyarországon a természetben való baráti együttlét jelképévé vált, így Cserkeszőlő (ahol a festőnek volt egy kúriája) fontosnak tartotta felvállalni a piknikturizmus, -kultúra népszerűsítését, fejlesztését. A szándéknyilatkozatban azt is tisztázzák, hogy az Európai Piknik Szövetség nemzetközi turisztikai, gasztronómia, kulturális, sport és szabadidős, valamint kreatív alkotó tevékenységeket magába foglaló szerveződés.