Turistalátványosság helyett szemétlerakónak tekintik a Gyilkos-tó környékét

• Fotó: Ötvös Sándor

Gyilkostó üdülőtelepen a turistaszezon kezdetét hagyományosan május első hétvégéje jelenti, és mivel most ez egy négynapos minivakáció, és még az időjárási előrejelzések is kedvezők, várhatóan telt ház, nagyüzem lesz. Erre számítanak a vendéglátók is. Gyergyószentmiklós önkormányzata és a tó körüli kereskedelmi tevékenységeket összefogó Monturist Kft. is elvégezte az ilyenkor, tavasszal esedékes szükséges feladatokat. Ez nem jelent túl sokat:

a héten betömték az országút Gyilkostó településen átvezető szakaszán és a parkolókban, illetve a bekötőúton a gödröket, és takarítás is zajlott a tó körül.

Arról nincs adat, hogy a környékbeli szálláshelyek milyen arányban vannak lefoglalva a hosszú hétvégére, de Simon László, a gyergyószentmiklósi turisztikai iroda munkatársa szerint az mindenképpen látszik, hogy élénk az érdeklődés. Az utóbbi napokban a szokásosnál jóval többen fordultak hozzájuk információkért, érdeklődtek szálláshelyek, látnivalók, programok iránt.

A korábbi évekhez képest nem sok újdonságot fog tapasztalni a Gyilkos-tóhoz látogató vendég. A fő attrakció, amit bárki igénybe vehet különösebb felkészültség és edzettség nélkül is, az a csónakázás a vízből kiálló fatörzs-csonkok között. A szolgáltatáson fejlesztettek, új csónakok kerülnek vízre, a régebbiek egy részét kivonták használatból, más részét felújították. Új mentőmellényeket is vásároltak – tudtuk meg.

HIRDETÉS

Várja a vendégeket a közelben, az út mellett kialakított tiroli kötélpálya is – közölte Angi Zoltán, a két éve épített létesítmény vezetője. A tirolit gyermekek és felnőttek is kipróbálhatják. Az összesen 700 méter hosszú pályák a tó és a Békás-szoros között, az út mellett könnyedén megtalálhatók, és akár az átutazók számára is alkalmat adhatnak egy kis „repülésre”. Kalandvágyók számára – már komolyabb tapasztalattal rendelkezőknek – vonzó lehet a Kis-Cohárdon pár éve átadott via ferrata is.

A tó körüli infrastruktúra fejlesztésére, a szabadidős kínálat bővítésére számos elképzelés létezik. Ebből ebben az évben nem sok konkrét megvalósítás lesz. Rusu Róbert, a Monturist vezetője megmutatta a tó körüli területek rendezési tervét, amely az elárusítóhelyek, parkolók és más létesítmények fejlesztését is jelentené, ami mind a turizmus javára válna. Az idén azonban nincs erre pénz. Egyelőre azt igyekeznek rendben, működőképesen tartani, ami megvan, ez sem könnyű. Elmondja, a takarítás sziszifuszi munka, sajnos

sokan vannak, akik nemcsak látványosságnak, hanem szemétlerakónak is tekintik a tó környékét.