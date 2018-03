Türelmetlenséggel nem lehet gödröket betömni, de egy szerződés-aláírás már segíthet

Aláírták azt a szerződést, amely a teherforgalmi út feljavítását célozza meg – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. Úgy fogalmazott, huszonkilenc év alatt először van arra lehetőség, hogy önkormányzathoz tartozó, de nehezen fenntartható útszakaszt kormányfinanszírozással lehessen felújítani.

A Békény utca korszerűsítése a Dózsa György utcáig tart a terv szerint. Archív • Fotó: Pethő Melánia

A Dózsa György, Békény és Halászok utca felújítására helyi, megyei és országos együttműködés révén lesz anyagi alap – tájékoztatott Nagy Zoltán polgármester. Jövő héten szavazza meg a testület, hogy a munkálatok költsége bekerüljön a városi költségvetésbe, szintén jövő héten kezdődik a közbeszerzési eljárás, és ezzel párhuzamosan a kivitelezés összehangolása a város ivóvíz- és szennyvízhálózatának kiépítésével. A polgármester úgy fogalmazott, „ideális esetben

a reális esély, hogy az útépítési munka elkezdődhessen ezen a szakaszon, az leghamarabb idén augusztus lehet.

Ha fellebbezések lesznek, ha visszadobják a licitdokumentációt, ha pereskedés lesz, további késés lehet a munkálat elkezdésében. Addig átmeneti megoldásként igyekszünk a gödröket eltüntetni, de ez a kátyúzás nem tud tartós lenni.”

Szándék van, türelem kell

A város polgármestere elmondta, negatív hangulatot generáltak a közösségi oldalakon, fórumokon közzétett vélemények ezen útszakasz állapotával kapcsolatban, ezért is látja fontosnak, hogy a felújítás bejelentése mellett pontosításokat is tegyen.

„Mindig közbeszéd témája volt ez az útszakasz, és valóban 29 éves állapot ez. A számokkal nem a korábbi polgármestereket akarom minősíteni, mindegyikük próbálkozott, de be kellett látnia, hogy a helyi pénzkeretek nem tesznek lehetővé nagyobb beruházást.

Szerződést írunk alá végre, és mégis most tapasztaljuk a lakók részéről a legnagyobb felháborodást.

Ez egy szempontból érthető is, hiszen nem alaptalan, nem mondhatjuk azt, hogy az út járható, de kérem, vegyék figyelembe, nehéz volt idáig eljutni.”

Nagy Zoltán reagált arra a felvetésre is, hogy az önkormányzatnak nincs is szándékában aszfaltozni a teherforgalmi utat, elmondva, az aszfaltozás valóban későbbre marad, egyszer az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése kell megtörténjen. Az út járhatóvá tételéről viszont addig is gondoskodnak, időszakos beavatkozásokkal, a gödrök megszüntetésével.

Szégyenfolt-mutogatással nem javul az út

„Rossz útalapon egyre növekvő forgalom, ennek eredménye a jelenlegi állapot. Jogos a felháborodás, de kérem megérteni, hogy amit huszonkilenc év alatt nem sikerült megoldani, abban másfél év alatt, amióta polgármester vagyok, idáig tudtunk eljutni. Bizalmat, türelmet kérek. Ha egyre jobban gerjesztik a rossz hangulatot, azzal még egy gödör sem lesz betömve, ha mutogatjuk a nagyvilágnak Gyergyó szégyenfoltjait, attól még nem javul meg az út” – közölte Nagy Zoltán.

A szerződés szerint a fejlesztési minisztérium 3,6 millió lejes alapot biztosít, a város 350 ezer lejes hozzájárulást kell hozzátegyen a tervek szerint.

Ez az összeg tartalmazza a Halászok, a Békény és a Dózsa György utca teljes rendezését, nemcsak az út felújítását, hanem kezdve az útalapba épített esővíz-elvezető rendszertől az útburkolatig, útszegélyig és járdákig, valamint a közvilágítás korszerűsítését is magában foglalja. Nagy Zoltán fontosnak tartotta pontosítani, hogy a Békény utca ebben a programban csak a Dózsa György utcával való kereszteződésig tart, az útépítési munkálatok eddig a csomópontig zajlanak, azaz a teherforgalmat kiszolgáló városi úthálózatot korszerűsítik.