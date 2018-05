Túl van a műtéten Neuhárdt Anita, családja köszöni a segítséget

Egyelőre csak keveset mozoghat és akkor is kerekes szék vagy mankók segítségével, de gipszelt lábbal is végzi az előírt gyógytornagyakorlatokat, hogy gyorsabb, biztosabb legyen a felépülés. A gyergyószentmiklósi Neuhárdt Anitának a müncheni Schön klinikán műtötték beteg lábát. A siker még kérdéses, de a 9 éves kislány és szülei bíznak a teljes felépülésben.

A műtét utáni napokban a kórházban kezelték Anitát, most a család ismerőseinél járni tanul • Fotó: Neuhárdt Ottília

Az összefogásnak és rengeteg támogatásnak köszönhetően vált lehetségessé egy igen költséges műtét elvégzése Neuhárdt Anita esetében.

A szülők tavaly év végén fordultak a nyilvánossághoz, hogy segítséget kérjenek a beavatkozás költségeinek fedezéséhez.

Követtük a különböző segélyakciókat, az édesanya beszámolóiból adtunk hírt a sokfelől érkező támogatásról.

Előre kikövezték az ide vezető utunkat, ki-ki odatette a maga kövét: kisebbet, nagyobbat, színeset, formásat. Így, közös összefogással sikerül célba érjünk. Látva és érezve ezt a csodát, hihetetlen erőt és energiát kaptunk a küzdelemhez. A magunk kövét is oda kellet rakjuk. Anita leküzdötte a félelmét és később a fájdalmát. Sokat segít neki a rengeteg biztatás, támogatás. Minden nap egy új küzdelem volt számára, ugyanakkor egy előrelépés, egy esély a normális élet felé.

Nekünk, szülőknek nagyon nagy segítség volt, hogy az anyagiak terhe nem nyomasztott, és így száz százalékig mellette lehettünk. Hálásak vagyunk mindenkinek. Köszönünk minden imát és minden pozitív gondolatot, bátorítást. Soha nem éreztünk ekkora összefogást, ekkora erőt, mint amit most megtapasztalhattunk.

Kérjük a Jóistent, áldja meg gazdagon minden jóakarónkat, támogatónkat

– üzeni portálunkon keresztül Münchenből Anita édesanyja. Kislányával május elsején utaztak Németországba, most már a hazaútra készülnek.

Anita a legjobb kezekben volt

Neuhárdt Ottília beszámolt, kislányát május 8-án műtötték az Európa-szinten legjobbként számon tartott ortopédiai klinikán.

Bal térdébe implantátumot helyeztek, hogy gátolják a combcsont növekedését addig, amíg a másik láb combcsontja utol nem éri ezt a fejlődésben, továbbá meghosszabbították az Achilles-inat.

„A négy órán át tartó műtétet Anita jól viselte. A legjobb kezekben volt: a klinika főorvosa műtötte” – újságolta az édesanya. Arról még nem tud beszámolni, hogy sikeres volt-e a beavatkozás, hisz a végcél elérése még távol van, ugyanakkor mindkét lábon további operációkra van szükség ahhoz, hogy a kislány képes legyen a helyes testtartásra.

Annak ellenére, hogy 24 órával a műtét után Anitát már lábra állították az orvosok, a nap nagy részében még egy ideig feküdnie kell.

Egy-egy keveset van a kerekes székben és most tanulunk járni a mankókkal. A gipsz hat hétig kell rajta legyen, de ezzel együtt és majd e nélkül is következetesen tornáztatnia kell a lábát. Gyógyszeres kezelésre is szükség lesz a felépüléshez. Fél év múlva határozzák meg, hogy mikor kell kivegyék a térdbe beültetett implantátumot

– ecsetelte a helyzetet az édesanya.

Pluszköltségekkel számolnak

Kérdésünkre, hogy fedezte-e a kórházi költségeket a támogatásokból begyűlt összeg, Ottília egyelőre nem tudott válaszolni.

A végső számlát még nem kaptuk meg, de várhatóan lesznek változások a becsült számlán feltüntetett 16 563 euróhoz képest, mivel abba nem volt belefoglalva az én kórházi tartózkodásom.

Pluszköltség lesz továbbá a műtét alatti speciális fájdalomcsillapítás, az isiász-katéteres módszer is, ami a klinika védjegye. Ez a módszer kíméletesebb az altatásnál, és ezt alkalmazva lerövidül a műtéti idő” – fejtette ki Ottília. Hozzátette,

abban reménykednek, hogy a költségeket fedezni fogja a rendelkezésükre álló pénz.

„Ha mégsem, mindenre létezik megoldás” – bizakodik.

A lábadozó Anita édesanyja által üzeni: nagyon várja, hogy hazajöhessen, hiányzik neki kistestvére, édesapja, tanító nénije és az osztálytársai.

Veleszületett betegség

Amint arról lapunkban korábban már beszámoltunk, Anita lábdeformitással született, mindkét lábszára, lábfeje a normális helyzettől eltérően, 180 fokban kifordult. Bár kezelését időben elkezdték és műtéteken esett át, nem sikerült korrigálni a rendellenességet. Járás közben a kislány nem tudott bal lábára nehezedni, és, hogy kímélje, elkezdett lábujjhegyen járni, a test súlypontját előbbre helyezve. Ennek következményeként helytelen lett a testtartása, a mozgás pedig nehézkessé vált számára. A mostani és a soron következő műtétek célja, hogy helyre álljon a testtartása.